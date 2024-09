Jetzt gehen sich die Grey's Anatomy-Ärztinnen an die Gurgel – und das ist noch nicht das Brutalste im Trailer zur 21. Staffel

Staffel 21 von Grey's Anatomy wird hart, das verrät schon die erste Promo zu den neuen Folgen. Ärztinnen des Grey Sloan Memorial gehen aufeinander los und ein garstiger Unfall hält das Krankenhaus auf Trab.

Schon diesen Monat gibt es ein Wiedersehen mit den Ärzt:innen aus Grey's Anatomy – zumindest für das Publikum des US-Senders ABC. Doch die 21. Staffel der langjährigen Krankenhausserie von und mit Ellen Pompeo wird alles andere als ein medizinisches Zuckerschlecken. Das verrät schon die brutale Promo zur neuen Season.

Die 21. Staffel von Grey's Anatomy ist nichts für schwache Nerven – das macht schon der Trailer deutlich

In den neuen Folgen wird Meredith (Pompeo) wegen ihrer Alzheimer-Forschung von Catherine (Debbie Allen) verklagt, was das Grey Sloan Memorial juristisch in die Zwickmühle bringen könnte. Das ist aber erst der Anfang: Miranda (Chandra Wilson) geht auf die Urologin los, nachdem diese verbal ausfallend wird und Richard (James Pickens Jr.) hat mit Winston (Antony Hill) einen garstigen Notfall vor sich, nachdem das Bungeeseil eines wagemutigen Extremsportlers gerissen ist.

All das ist bereits im englischsprachigen TV-Trailer zu sehen, der bisher nur im US-Fernsehen zu sehen war, dank des YouTube-Kanals TV Promos aber längst im Netz hochgeladen wurde (via TVLine ):

Wann geht die 21. Staffel von Grey's Anatomy an den Start?

Beim US-Sender ABC läuft die neue Staffel bereits am 26. September 2024 an, in Deutschland dauert es wie immer ein paar Monate. Staffel 20 kam etwa vier Monate nach der amerikanischen Premiere zu Disney+ und Joyn, woraufhin ProSieben eine Woche darauf die Free-TV-Premiere vollzog.

Falls ihr vorher einen Grey's Anatomy-Ersatz gebrauchen könnt, schaut vielleicht mal in die erste eigene Krankenhausserie von Netflix hinein. Und falls ihr euch fragt, was diesen Monat sonst noch in der deutschen Fernsehlandschaft startet, hätten wir da was ...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

