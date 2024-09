So eine Serie gab es bei Netflix noch nie: Damit macht der Streamer sogar Grey's Anatomy Konkurrenz

Das Krankenhausdrama Atemlos stürmt derzeit die Netflix-Charts und wartet wie Grey's Anatomy mit jungen Ärzt:innen in brenzligen Leben- und Tod-Situationen auf.

Atemlos durch die Nacht- und Tagesschicht kämpfen sich seit dem 30. August 2024 die spanischen Ärzt:innen aus der ersten Netflix-Krankenhausserie, die aktuell auf Platz 3 der Serien-Charts liegt. Dabei handelt es sich um Atemlos von Serienschöpfer Carlos Montero, der zuvor mit dem Schuldrama Elite beim Streaming-Dienst zu Hause war.

Elite-Fans machen auch einen Großteil der Zuschauerschaft aus, denn einer der zentralen Ärzte ist der von Manu Ríos gespielte Dr. Biel de Felipe. Ein Kommentar unter dem Trailer macht sogar einen Joke darüber: "Patrick [aus Elite] ist also nach dem Abschluss auf die Medizinschule gegangen, nice."

Atemlos auf Netflix: Darum geht es in der ersten Krankenhausserie von Netflix

Im Joaquín Sorolla-Krankenhaus in Valencia geht es drunter und drüber. Während die Belegschaft alles gibt, um das Leben ihre Patien:tinnen zu versorgen, machen sich politische Kräfte daran, das öffentliche Gesundheitssystem auseinanderzunehmen. Dann die große Ironie: Patricia Segura (Najwa Nimri), die Präsidentin von Valencia, die als große Feindin sozialer Medizin gilt, wird todkrank in das Krankenhaus eingeliefert und ist auf jenes System angewiesen, das sie abschaffen will.

Wie bei Grey's Anatomy und anderen Med-Seifenopern kommt natürlich auch das turbulente Privatleben der attraktiven Ärzt:innen in Spiel. Weitere Rollen haben dann unter anderem Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez und Abril Zamora.

Für Netflix ist Atemlos tatsächlich die erste und einzige Eigenproduktion aus dem Bereich der Medical Dramas – zumindest bis das bereits bestellte, englischsprachige Pulse in der Online-Videothek erscheint. Zwar gibt es einige K-Dramen mit Mediziner:innen, diese sind jedoch eingekaufte Formate, die vorher im koreanischen Fernsehen liefen.

Acht Episoden von Atemlos gingen im Rahmen der 1. Staffel bei Netflix online. Eine 2. Season wurde bisher nicht diagnostiziert.

Und während eine neue Netflix-Ära der Krankenhausserien anbricht, geht eine andere zu Ende ...

