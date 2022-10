Jetzt im Kino: Der Nachname ist “herrlich lächerlich” und hat überraschende Parallelen zu House of the Dragon

Vier Jahre nach dem Komödien-Hit Der Vorname ist nun das Sequel Der Nachname im Kino gelandet. Der Film zelebriert Familien-Zank mit House of the Dragon-Einschlag.

Wer 2018 Sönke Wortmanns Der Vorname genossen hat, kann sich freuen. Die Fortsetzung Der Nachname ist jetzt im Kino angelaufen. Die Komödie hetzt auch hier wieder verschiedene Abstufungen von Spießigkeit, Arroganz, deutscher Verschrobenheit und Besserwisserei gegeneinander. Nur spielt dieses Mal alles auf Lanzarote. Und dreht sich in bester House of the Dragon-Manier um zwei Inzest-Turteltäubchen.

House of the Dragon-Knutschereien im Urlaub: Der Vorname entzweit die Kritik

So kommt es jedenfalls den leiblichen Kindern von Dorothea (Iris Berben) vor. Die hat nämlich ihren Pflegesohn René (Justus von Dohnányi) geheiratet. Dessen Geschwister Thomas (Florian David Fitz) und Elisabeth (Caroline Peters) sind schockiert, wollen die beiden aber samt eigenen Partnern wie Stephan (Christoph Maria Herbst) auf dem prächtigen Anwesen auf Lanzarote besuchen.

Natürlich lässt sich die gute Miene zum Liebesspiel nicht lange halten und die Gruppe stapft über die 87 Minuten Laufzeit des Films von einem Eklat in den nächsten. Das Resultat sorgt für stark unterschiedliche Reaktionen. Die Welt nennt Wortmanns Sequel "herrlich lächerlich", epd Film zufolge wurde in deutschen Komödien selten schöner gestritten. Filmdienst hält die Komödie allerdings für formelhaft und reibungsarm.

Ob Der Nachname auch House of the Dragon-Fans gefällt, muss jeder Fan des Game of Thrones-Prequels für sich selbst herausfinden. Im Zweifelsfall ersetzt der Fast-Inzest mit dem Pflegesohn weder Drachen noch Schwerter.

Was haltet ihr von Der Nachname?