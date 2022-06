Jetzt im Kino: Einer der besten Filme 2022 lässt die ganze Welt stillstehen

Nach langer Zeit des Wartens startet heute endlich einer der besten Filme des Jahres in den deutschen Kinos. Der schlimmste Mensch der Welt ist ehrlich, berührend und witzig zugleich.

Joachim Trier ist schon lange kein unbekannter Name mehr im Weltkino: Spätestens seit dem herausragenden Oslo, 31. August dürfte der norwegische Regisseur jedem Filmfan ein Begriff sein. Letztes Jahr präsentierte er sein neustes Werk bei den Filmfestspielen von Cannes. Es handelte sich um Der schlimmste Mensch der Welt.

Die Mischung aus romantischer Komödie und filmgewordener Existenzkrise war 2021 auf zahlreichen Festivals vertreten und wurde fast durch die Bank positiv besprochen. Kein Wunder, dass der außergewöhnliche Film auf zahlreichen Bestenlisten der internationalen Presse vertreten war und zuletzt auch bei den Oscars eine Rolle spielte.

Der schlimmste Mensch der Welt wartet mit einem der besten Kinomomente des Jahres auf

Die Geschichte von Der schlimmste Mensch der Welt dreht sich um Julie (Renate Reinsve), die vor ihrem 30. Geburtstag steht und mit dem etwas älteren Comiczeichner Aksel (Anders Danielsen Lie) zusammen ist. Die Idee einer Familie mit Kindern steht im Raum, schnell stellt sich aber heraus, dass die Realität deutlich komplizierter ist.



In Der schlimmste Mensch der Welt tauchen wir in Julies Leben ein, das sich in zwölf Kapitel entfaltet. Zudem wartet der Film mit einem Prolog und einem Epilog auf. Und zwischen all dem versteckt sich ein atemberaubende Sequenz: In einem Moment der Krise hält Julie die Welt einfach an, um sie mit neuen Augen zu entdecken.



Der Trailer gewährt uns einen Einblick in diese atemberaubende Sequenz. Es ist jedoch noch einmal ein ganz anderes Gefühl, sie auf der großen Leinwand zu erleben. Lange Zeit bettet sich Triers Film eher unauffällig in das Oslo der Gegenwart ein. Plötzlich erwacht die Stadt in einem absolut magischen Licht zum Leben, obwohl sie eigentlich stillsteht. Kein Wunder, dass sich danach auch Julies Leben komplett verändert.

Der schlimmste Mensch der Welt startet heute, am 2. Juni 2022 im Kino.

