Oscar-Verleihung 2022: Der Live-Blog mit allen Highlights, Ausrutschern und den lustigsten Momenten

Heute Nacht ist es so weit: Die 94. Academy Awards werden vergeben. Hier im Oscar-Live-Blog findet ihr alle Gewinner, Memes und die lustigsten Momente der Nacht.

Es ist Sonntag, mitten in der Nacht und ein verzweifelter Mann versucht, den größten Hollywood-Stars Greetings aus Germany zuzuschreien. Das kann nur eines bedeuten: die Oscars sind in Anmarsch. Heute nacht wird der durchaus relevante, aber hauptsächlich streitbare Preis in Los Angeles verliehen. Moviepilot ist live dabei, leider nur von der Couch, aber nicht weniger enthusiastisch als Red Carpet-Dompteur Steven Gätjen.

Im Live-Blog zur Oscar-Verleihung 2022 begleite ich die komplette Verleihung, die garantiert wieder mit Fashion-Eskalationen, unangenehmen Versprechern und derangierten Gesichtsausdrücken aufwarten wird. Eben genau dem, was die Oscars so unterhaltsam macht.

Hier die wichtigsten Daten zur Oscar-Verleihung bei ProSieben und zum Live-Blog:

In der Nacht vom 27. auf den 28. März findet die Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

findet die Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Sonntag 23:10 Uhr beginnt bei ProSieben der Oscar-Countdown, inklusive Red Carpet-Show mit Steven Gätjen.

2:00 Uhr beginnt die Verleihung live bei ProSieben.

beginnt die Verleihung live bei ProSieben. Der Live-Blog zur Oscar-Show beginnt bei Moviepilot ca. ab 00:30 Uhr, je nachdem wie schnell der Schwarztee reinhaut.

Gibt es einen Livestream für den Oscar?

Welche Filme und Stars sind die Favoriten beim Oscar 2022?

Wie in den vergangenen Jahren auch könnt ihr die Verleihung der Academy Awards in Deutschland auch

Alle Nominierungen für den Oscar 2022 findet ihr bei uns, aber so viel sei gesagt: Der Netflix-Film The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) und Kirsten Dunst (Melancholia) geht als Favorit in die Verleihung. Im Rennen um den Besten Film könnte ihm die Tragikomödie CODA vom Streaming-Dienst AppleTV+ aber den Preis streitig machen.

Bei den Darstellern hat Will Smith (King Richard) die Nase vorn, während der Preis für die Beste Hauptdarstellerin an Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) gehen könnte. Fest steht aber nichts und wenn uns die Oscars in den letzten Jahren eines gelehrt haben, dann dass sie das Zeug zur großen Überraschung haben.

Wir lesen uns hier ab 00:30 Uhr.