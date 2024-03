Jetzt im Stream: Genialer Fluch der Karibik-Ersatz erzählt eines der unterhaltsamen Piraten-Abenteuer seit Jahren

Wer die schräge Abenteuer-Serie Our Flag Means Death noch nicht gesehen hat, sollte das jetzt nachholen. Ab heute könnt die komplette Piraten-Saga streamen.

Fluch der Karibik trifft Monkey Island. So in etwas lässt sich die Abenteuer-Serie Our Flag Means Death über das absolut schräge und zeitgleich herzerwärmende Berufs- und Pritvatleben einer Bande von Piraten im frühen 18. Jahrhundert wohl am ehesten beschreiben.

Bei RTL+ könnt ihr ab heute, dem 15. März 2024, die 2. (und letzte) Staffel streamen. Insgesamt 18 Folgen voller skurriler Abenteuer und liebenswerter Freibeuter laden dazu ein, entdeckt zu werden. Was euch in Our Flag Means Death erwartet und warum ihr dieses Serienjuwel unbedingt schauen solltet, erfahrt ihr hier.

Piraten-Abenteuer der etwas anderen Art: Darum geht's in Our Flag Means Death

Our Flag Means Death erzählt die Geschichte des Aristokraten Stede Bonnet (Rhys Darby). Den gab es tatsächlich, aber da hören die historischen Bezüge auch schon auf. Stede beschließt, sein sorgloses Leben aufzugeben und fortan als Freibeuter auf Hoher See Abenteuer zu erleben. Nur leider ist er für den Job wenig qualifiziert.

Warner Stede Bonnet und seine "Crew"

Stattdessen will sich Stede einen Namen als Gentlemen-Pirat machen. Er kauft sich ein Schiff und heuert eine (dysfunktionale) Crew an, die er erstmal von seinen ungewöhnlichen Ideen überzeugen muss. Das resultiert nicht nur in herrlich komischen Situationen. Denn Our Flag Means Death ist Abenteuer-Unterhaltung mit Herz, die zugleich mit Klischees bricht.

Das wird spätestens klar, wenn Captain Bonnet nach wenigen Folgen auf den gefürchteten Piraten Ed Teach aka Blackbeard (Taika Waititi) trifft, der wie Stede in einer Midlife-Crisis steckt. Zwischen den grundverschiedenen Männern entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft, die uns zuerst als liebenswerte Culture-Clash-Workplace-Comedy in den Bann zieht – und schließlich als kompromisslos queere Piraten-Liebesgeschichte überrascht.

Die zutiefst menschliche Botschaft steckt in jeder Faser von Our Flag Means Death: Jeder Mensch – und das schließt mörderische Piraten mit ein – hat Liebe verdient. Und so singt selbst jeder noch so zynische und verbitterte Pirat irgendwann sentimentale Balladen an Bord der Revenge.

Nach 2 Staffeln abgesetzt: Our Flag Means Death lohnt sich trotzdem

Der ungewöhnliche Serien-Mix für Fluch der Karibik-Fans von Schöpfer David Jenkins entwickelte sich schnell zum Geheimtipp, der dank zahlreicher leidenschaftlicher Fans vom Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) um eine 2. Staffel verlängert wurde. Fünf Monate nach ihrer US-Veröffentlichung findet sie jetzt endlich ihren Weg nach Deutschland (zu RTL+).

Warner Stede und Ed

Im Januar 2024 folgte leider die schockierende Nachricht: Our Flag Means Death wurde abgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt waren die letzten Folgen in den USA schon längst veröffentlicht.

Aber keine Sorge: Das queere Piraten-Abenteuer lohnt sich trotz der Absetzung. Nachdem die Figuren 18 Folgen lang die stürmischen Gewässer der Liebe navigierten, findet die Serie einen hoffnungsvollen Schlusspunkt.

Ohne dramatischen Cliffhanger, aber mit einigen Tränchen und erfüllten Herzen setzt uns Our Flag Means Death nach zwei Staffeln (vorzeitig) wieder auf dem Festland ab. Davon könnten sich so einige gecancelte Netflix-Serien ein Scheibchen abschneiden.

