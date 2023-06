Jetzt ist es offiziell: Kontroverser Fernsehsender Servus TV wird eingestampft

Kaum ein TV-Sender ist in Deutschland so umstritten wie Servus TV. Jetzt haben die Betreiber beschlossen, den linearen Betrieb hierzulande einzustellen.

Servus TV hat in Deutschland keinen guten Ruf. Der Sender soll umstrittenen politischen Ansichten Vorschub leiste und besitzt zudem für viele Zuschauer kein klares Profil. Jetzt haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen. Servus TV wird hierzulande bald nicht mehr im Fernsehen vertreten sein.

Servus TV verlegt sich in Deutschland auf Online-Angebot

Wie DWDL berichtet, stellt Servus TV den linearen TV-Betrieb zum Ende des Jahres 2023 ein. Fortan wird der Sender nur noch digital im Online-Angebot von Servus TV On angeboten. Gerüchte um das Ende von Servus TV kursierten bereits.

Warum ist Servus TV umstritten?

Dem Bericht zufolge will der Sender noch vor Ende der Ausstrahlung bedeutende Änderungen am Programm vornehmen und das Nachrichtenangebot zusammenkürzen. Servus TV steht seit längerer Zeit in der Kritik, da er unter anderem dem Meinungsbild sogenannter Corona-Leugner eine Plattform bieten soll (via Der Standard ). Im Gegensatz zu Deutschland ist der Sender im Heimatland Österreich sehr erfolgreich.

Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserien zu One Piece und Avatar: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.