Heute im TV: Extrem brutaler und richtig guter Fantasy-Horror-Film, der eigentlich seit 10 Jahren fortgesetzt werden soll

Heute läuft ein kleiner, harter Fantasy-Reißer im TV, der bei seinem Kinostart einen Überraschungserfolg landete. Mit diesen Voraussetzungen hätte fast jeder Film eine Fortsetzung bekommen. Nur Hänsel & Gretel nicht. Was ist passiert?

Viele Stars, B-Movie-Charme, deftige 3D-Effekte und ein Ende, dass ausdrücklich eine Fortsetzung vorbereitete: Hänsel & Gretel: Hexenjäger hatte alles, um ein neues Franchise zu gründen. Aber dieser Attribute zum Trotz und obwohl der Erfolg an den Kinokassen herausragend war, ging es nie weiter. Heute könnt ihr die harte Fantasy-Action Hänsel & Gretel mit Marvel-Star Jeremy Renner im TV sehen.

Alle Infos zur TV-Ausstrahlung von Hänsel & Gretel

Hänsel und Gretel: Hexenjäger läuft am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL2

Die Wiederholung folgt am selben Abend um 00.10 Uhr

Wichtig: Der Film ist ab 16 Jahren freigeben, deshalb wird die ungeschnittene Fassung erst in der Wiederholung gezeigt Bei Amazon gibt es den Extended-Cut von Hänsel und Gretel *

Worum geht es in Hänsel & Gretel?

Das Grimm-Märchen Hänsel und Gretel ist berühmt, jedes Kind kennt es. Der Film erzählt quasi eine Fortsetzung der Geschichte mit Rache-Einschlag. Die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) haben die Gefangenschaft als Kinder bei der bösen Hexe überlebt. Als traumatisierte Erwachsene nutzen sie ihre Erfahrung für ein im Mittelalter einträgliches Geschäft: Hexenjagen.

Hänsel & Gretel bietet kurzweilige Brutalität im Märchenland

Genre-Spezialist Tommy Wirkola zieht bei der Verfilmung dieser durchaus originellen Idee alle Register und hält sich nicht wirklich an historische Korrektheit. So gehen Hänsel und Gretel etwa mit ratternden, selbstgemachten Maschinen-Gewehr-Vorläufern auf Hexenjagd.

Die viele Hexen-Kills inszeniert der Regisseur extrem explizit. Blutige Körperfetzen fliegen ein ums andere Mal direkt in die Kamera, schließlich wurde der Film in 3D veröffentlicht und er nutzt das Format voll aus. Mit 88 Minuten Laufzeit ist der Streifen zudem zackig unterwegs, der wilde Genre-Mix nimmt sich so gut wie keinen Leerlauf.

Fortsetzung? Der Überraschungserfolg brachte Hänsel & Gretel nichts

Hänsel und Gretel landete mit diesen Qualitäten einen echten Überraschungserfolg. Nur 50 Millionen US-Dollar kostete der Spaß. Dem stand ein starkes Einspiel von 226 Millionen US-Dollar gegenüber. Die letzte Szene des Films deutet die vielen Sequel-Möglichkeiten bereits an: Ein Hexenjäger-Team hat sich herausgebildet.

Noch 2014, ein Jahr nach der Veröffentlichung des ersten Teils, wurden die Pläne für Teil 2 offiziell verkündet: Das gesamte Team sollte zurückkehren. Aber inzwischen ist der Film 10 Jahre alt und eine Fortsetzung haben wir immer noch nicht gesehen. Was ist passiert? Ein halbes Jahr nach Bekanntgabe von Teil 2 stieg Tommy Wirkola als Regisseur aus. Als Ersatz kam Bruno Aveillan. Aber danach schliefen die Pläne ein.

Die letzten Zuckungen gingen in Richtung einer Serie, die anstelle des Kinofilms kommen sollte. Das war 2015 und seitdem breitete sich Stille um die Fortsetzung aus. Es ist inzwischen sehr unwahrscheinlich, dass Teil 2 des Hexenjäger-Abenteuers noch kommt.

