Jetzt komplett bei Netflix: Eine der besten Horror-Reihen mit 5 Teilen, auf deren Fortsetzung wir seit 13 Jahren warten

Eine berüchtigte Horror-Reihe gibt es jetzt komplett bei Netflix zu streamen. In Kürze soll der sechste Teil des Franchise nach über einem Jahrzehnt Pause fortsetzen.

Der Tod lässt sich nicht verschaukeln. Das muss in den fünf Teilen der Final Destination-Reihe auch eine Reihe von Jugendlichen herausfinden, die in zunehmend skurrilen Arten den Tod findet. Das Horror-Franchise ist jetzt komplett auf Netflix vertreten.

Teil 6 des Final Destination-Horrors soll in Kürze erscheinen

Jeder Film der Final Destination-Reihe funktioniert ungefähr gleich: Eine Gruppe von Freund:innen oder Bekannten überlebt durch einen Zufall völlig unbeschadet ein schweres Unglück. Der Tod will sich seine Ernte aber nicht entgehen lassen. Und so manipuliert eine unsichtbare Macht Gegenstände in der Umgebung der vermeintlich Glücklichen. Die daraufhin oft auf besonders groteske Weise umkommen.

Schaut euch hier den Trailer zum Final Destination-Erstling an:

Final Destination - Trailer (Deutsch)

Protagonisten sterben etwa durch ein lockeres Stahlseil oder Teile eines Duschvorhangs, beim Grillen, im Sonnenstudio oder im Ballett-Training. Die haarsträubende Vorbereitung der meist extrem blutigen Todesfälle ist für viele Fans der größte Reiz der Reihe.

Seit Final Destination 5 von 2011 wartet die Community auf Nachschub, an dem seit Ende der 2010er tatsächlich gearbeitet wird. Anfang Mai 2024 haben die Dreharbeiten an Final Destination 6: Bloodlines begonnen, wie Bloody Disgusting aus einer Social Media-Nachricht zitiert. Die Macher haben für das Horror-Sequel bereits ihren Tod vorgetäuscht. Wann genau die Fortsetzung im Kino oder Stream erscheint, steht noch nicht fest.

