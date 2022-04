Jetzt kostenlos streamen: Ein ganz besonderer Horrorfilm, der schockierend nah an der Realität ist

Mit Swallow könnt ihr aktuell einen der ungewöhnlichsten Horrorfilme der letzten Jahre im Heimkino gucken – und das sogar komplett umsonst.

Eigentlich läuft es perfekt im Leben von Hunter, der Protagonistin des psychologisch aufgeladenen Horrorfilms Swallow. Sie hat mit dem erfolgreichen Richie (Austin Stowell) den Mann ihrer Träume geheiratet, lebt in einem wunderschönen Haus und auch sonst fehlt ihr nichts. Doch das vermeintliche häusliche Paradies bekommt nach und nach Risse.

Richie, aber nicht zuletzt auch ihre kritischen Schwiegereltern geben Hunter (Haley Bennett) das Gefühl, als Ehefrau zu versagen. Mit ihrer Rolle als Hausfrau ist sie sowieso nicht so richtig glücklich und auch das Designer-Zuhause fühlt sich plötzlich wie ein Gefängnis an. Selbst als Hunter schwanger wird, fühlt sie statt Glück nur alles verschlingende Leere in sich. Also tut die verzweifelte junge Frau alles, um dieses Loch in sich zu füllen. Mit dramatischen Folgen.



Swallow ist Körper-Horror mit realem Vorbild

© IFC Films Haley Bennett in Swallow

Hunter beginnt, heimlich Dinge zu schlucken, die man lieber nicht in sich haben sollte. Egal ob Murmeln, Batterien oder Nadeln: Alles landet in Hunters Magen und bringt sie zunehmend in Lebensgefahr. Der Film orientiert sich hier an einer echten Essstörung, dem sogenannten Pica-Syndrom, bei dem Betroffene nicht zum Verzehr geeignete Gegenstände konsumieren.



Swallow erzählt im Kern die Geschichte einer Frau, die an den Anforderungen zerbricht, die andere an sie stellen – nicht zuletzt aber auch an sich selbst. Klingt mehr nach Drama, als nach Grusel? Vielleicht. Genau deswegen ist Swallow mit seinen Bodyhorror-Elementen und dem stetig mitschwingenden Gefühl einer kurz vor dem Ausbruch stehenden Katastrophe aber eben auch ein so besonderes Horrorerlebnis.

Hier könnt ihr den ungewöhnlichen Horrorfilm kostenlos streamen

Swallow ist aktuell in der Mediathek von arte verfügbar. Das bedeutet: Ihr müsst euch weder registrieren, noch ein Abo abschließen, sondern könnt den Film kostenlos streamen. (Abgesehen vom Rundfunkbeitrag, natürlich.) Ein Grund mehr, sich diesen psychologisch anspruchsvollen Horrorfilm auf gar keinen Fall entgehen zu lassen.

