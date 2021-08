Einen absoluten Horrorklassiker gibt es jetzt in zwei schicken Versionen bei Amazon zum Kaufen. Wir stellen die edlen Heimkino-Editionen von Zombie - Dawn of the Dead vor.

Einen der wichtigsten, meistzitierten und einflussreichsten Horrorfilme könnt ihr jetzt in zwei neuen Editionen kaufen bzw. vorbestellen. George A. Romeros Zombie - Dawn of the Dead aus dem Jahr 1978 ist seit wenigen Monaten in einer 4K-Fassung erhältlich. Zudem darf der Zombie-Klassiker seit 2019 ungekürzt vertrieben werden.

Seitdem erscheinen immer wieder neue schicke Versionen fürs Heimkino. Im Oktober kriegt ihr diese beiden Prachtstücke, die bei Amazon bereits vorbestellbar sind. Lange waren sie nur im Kochfilms-Shop erhältlich.

© Koch Zombie - Dawn of the Dead

Version 2 hier vorbestellbar:

© Koch Zombie - Dawn of the Dead

Bonusmaterial: Das bieten die Mediabooks von Zombie - Dawn of the Dead

Die beiden Versionen unterscheiden sich eigentlich nur durch ihr Cover bzw. die Hülle. Der Inhalt deckt sich ansonsten. Beide Hauptfilme sind zudem auf 4K geschärft und enthalten 3 zusätzliche Blu-rays.



Dokumentationen



Interviews

Trailer

Audiokommentar

Bildergalerie

Booklet

Warum ist Dawn of the Dead so wichtig für die Filmgeschichte?

Gerade der gesellschaftskritische Ansatz von Dawn of the Dead, den George A. Romero mit Die Nacht der lebenden Toten begründete und in diesem Werk weiterentwickelte, zieht sich wie ein blutroter Faden durch die nachfolgende Film- und Seriengeschichte.

Neben der Zombiefilm-Welle in den späten 70ern bis in die frühen 80er und dem Einfluss auf verschiedene Bereiche wie Texte von Songs und die Darstellung von Zombies in Computerspielen ist auch die beliebte Serie The Walking Dead ohne Dawn of the Dead undenkbar.

Lange gekürzt: Die Schnittgeschichte von Dawn of the Dead

Nachdem Dawn of the Dead 1978 veröffentlicht wurde, war der wohl wichtigste Zombiefilm aller Zeiten in Deutschland ungekürzt jahrzehntelang verboten. Nach 25 Jahren wurde Romeros Klassiker 2019 endlich vom Index gestrichen und darf hierzulande nach erneuter FSK-Prüfung ungeschnitten ab 18 Jahren verkauft werden.

