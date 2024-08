Jetzt neu streamen: Ultraharter Action-Film vom Im Wasser der Seine-Regisseur, der eure Schmerzgrenze pulverisiert

Im Wasser der Seine-Regisseur Xavier Gens hat sich auch im Action-Genre ausgetobt und das Resultat gibt es neu im Streaming-Abo. Allein fünf Minuten von Farang reichen, um euch sprachlos zu machen.

Brutalität unter Menschen ist verstörender als jeder Haiangriff. Das gilt zumindest für die Filme von Im Wasser der Seine-Regisseur Xavier Gens, dessen extrem harter Action-Kracher Farang - Schatten der Unterwelt neu bei Skys Wow verfügbar ist.

Im Wasser der Seine-Macher entfesselt eine Spirale der Gewalt

Farang dreht sich um den französischen Ex-Häftling Sam (Nassim Lyes), der sich in Thailand ein neues Leben aufbauen will. Sein Versuch, mit Drogenschmuggel an Geld zu kommen, läuft schief: Verzweifelt muss er mit ansehen, wie ein Unterweltboss seine Frau ermordet und seine Adoptivtochter entführt.

Sam, nebenberuflich Kampfsportler, schwört natürlich Rache, und Regisseur Gens entfesselt ab dem ersten Drittel des Films eine adrenalingeladene Spirale der Gewalt. Was zunächst noch beinahe harmlos beginnt, steigert sich bald zu immer blutigeren Sequenzen.

Höhepunkt ist eine etwa fünfminütige Szene, in der Sam einen Flur voller Gegner mitsamt Aufzug auseinandernimmt und mit einer solchen Intensität um sich schlägt, tritt, würgt, schießt und sticht, dass es viele Zuschauende sprachlos machen wird.

Wem Filme wie The Raid oder Ong-Bak gefallen, den wird auch Farang gut unterhalten können. Der Action-Kracher kommt bei Rotten Tomatoes auf einen durchschnittlichen Kritiken-Wert von 81%.

