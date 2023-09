Jetzt sichern: Einer der größten Kultfilme aller Zeiten in limitierter Edition, die zeitweise ausverkauft war

Passend zum 25-jährigen Geburtstag von The Big Lebowski gibt es die verrückte Kult-Komödie der Coen-Brüder als limitierte Steelbook-Edition in 4K mit Blu-ray fürs Heimkino.

1998 kam The Big Lebowski mit Jeff Bridges als "Der Dude" in die Kinos. Die eher ungewöhnliche Verwechslungskomödie von Ethan und Joel Coen mit verrückten Charakteren und Star-Besetzung erreichte schnell Kult-Status.



Am 10. August erschien der Film in einer 25th Anniversary Limited Edition in 4K/UHD und mit normaler Blu-ray in einem schicken neuen Steelbook. Diese war bei großen Händlern aber schnell ausverkauft. Derzeit könnt ihr euch die Sonderedition bei Amazon * sichern, bevor sie erneut vergriffen ist.

Darum geht es in The Big Lebowski

Am liebsten lässt der Alt-Hippie Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), auch bekannt als "der Dude", einfach die Seele bei einem Joint und Walgesängen baumeln oder geht mit seinen Kumpels Walter (John Goodman) und Donny (Steve Buscemi) zum Bowling. Doch eines Tages stehen zwei Schläger bei ihm auf der Matte und wollen Geld von ihm, das er gar nicht hat.

Schnell wird klar, dass es um einen anderen Jeffrey Lebowski (David Huddleston) geht, dessen Frau Bunny (Tara Reid) Schulden bei einem Pornoproduzenten haben soll und der als Millionär deutlich besser betucht ist als der arbeitslose Dude. Doch damit nicht genug, denn die beiden Geldeintreiber verprügeln den Dude und pinkeln ihm auch noch auf seinen Lieblingsteppich.

Der Dude, der einfach nur einen Ersatz für seinen Teppich haben will, wird daraufhin von seinem reichen Namensvetter als Lösegeldkurier angeheuert, um die mittlerweile als entführt geltende Bunny freizukaufen. Die Übergabe läuft allerdings gehörig schief und alles entwickelt sich fortan immer mehr zu einem Schlamassel.



The Big Lebowski als absolute Empfehlung



Dass The Big Lebowski, der lediglich die vermeintliche Andeutung einer Fortsetzung erhalten hat, absolut sehenswerter Kult ist, zeigen unter anderem die Amazon-Bewertungen: Durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 9.000 Rezensionen sprechen für sich.

Bei den Kolleg:innen von FILMSTARTS gab es in der Kritik sogar 5 von 5 Sternen mit der Auszeichnung "Meisterwerk":

Die Coens verpacken ihren Film zwischen Drama, Crime und Komödie in viel Sarkasmus und Skurrilität. Das Absurde, Außergewöhnliche erscheint normal, das Normale absurd. [...] The Dude, so einen ähnlich skurrilen Typen kennt wahrscheinlich fast jeder, und das macht den Film zusätzlich zu einem Hochgenuss. Denn mit The Dude, wenn er an seinem White Russian schlürft oder die Bowling-Kugel in Bewegung setzt, kann man sich anfreunden – so schwierig das auch manchmal sein mag.

