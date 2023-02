Jetzt steht das The Blacklist-Ende fest: Nach über 200 Episoden verabschiedet sich Reddington

The Blacklist ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten zehn Jahre. Nun verabschiedet sich der Dauerbrenner mit James Spader in der Hauptrolle. Die 10. Staffel wird die letzte sein.

Bei der Frage nach großen Serien geht es heutzutage oft um die aufwendigen Blockbuster-Produktionen von Streaming-Diensten wie Die Ringe der Macht, House of the Dragon und The Mandalorian. Doch auch im Network-Fernsehen existieren nach wie vor extrem erfolgreiche Formate, die wöchentlich ein Millionenpublikum erreichen.



Eine dieser Serien ist The Blacklist aus dem Hause NBC. 2013 feierte die 1. Staffel ihre Premiere. Seitdem fährt der Krimi-Thriller um einen Schwerverbrecher, der mit dem FBI kooperiert, bemerkenswerte Quoten ein. Wie Variety berichtet, neigt sich diese Ära langsam, aber sicher dem Ende. Nach der 10. Staffel ist Schluss.

Reddingtons letzter Fall: The Blacklist endet nach Staffel 10

Am 26. Februar 2023 startet die Abschlussrunde von The Blacklist auf NBC. Damit bleibt uns eine ganze Staffel Zeit, um uns von Raymond "Red" Reddington (James Spader) zu verabschieden. Zudem gibt es noch ein besonderes Ereignis zu feiern. Im Zuge der 10. Staffel wird The Blacklist die 200-Episoden-Marke passieren.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Blacklist-Finale schauen:

The Blacklist - S10 Trailer Say Goodbye to Red (English) HD

Einer finalen Staffel entsprechend geht es für Reddington um alles. War er bisher eine Figur, die im Geheimen agierte, sieht er sich nun mit dem Ende seiner Karriere als FBI-Informant konfrontiert. Mehr und mehr Details über seine Person und seine Tätigkeit kommen ans Tageslicht. Ehemalige Blacklister sinnen nach Rache.

Mit The Blacklist verabschiedet sich NBC von einer seiner namhaftesten Serien. Zugegeben: Die Quoten sind längst nicht mehr so gut wie in den ersten Jahren. The Blacklist startete mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von knapp 15 Millionen Zuschauer:innen und steht aktuell pro Folge eher bei 5 Millionen.



Dennoch war die Serie eine der verlässlichsten NBC-Konstanten der vergangenen Dekade und zog nach der linearen Ausstrahlung ein zweites Leben bei Streaming-Diensten wie Netflix nach sich. 2017 versuchte NBC, den Erfolg auszubauen. Das Spin-off The Blacklist: Redemption wurde jedoch nach einer Staffel wieder eingestellt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.