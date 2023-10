Jetzt steht der Start fest: LOL geht noch dieses Jahr bei Amazon weiter und diese 8 Stars sind dabei

Amazon Prime veröffentlicht über Weihnachten eine Extra-Folge von LOL: Last One Laughing. Aber wann kommt die Ausgabe? Wir zeigen euch, wann es soweit ist.

An Weihnachten darf nicht gelacht werden: Seit September ist bekannt, dass Amazon eine Sonder-Folge von LOL: Last One Laughing veröffentlichen wird. Bisher fehlte aber noch der exakte Start des Weihnachts-Specials. Jetzt steht das Datum fest.

Wann kommt die Extra-Folge von LOL zu Amazon?

Die neue Folge LOL kommt am 22. Dezember zu Amazon Prime, also kurz vor den Feiertagen. Es gibt zwar nur eine Episode, aber die ist immerhin 3 Stunden lang, also gar nicht so viel kürzer als eine normale LOL-Staffel. Schaut hier auch den Trailer zur LOL-Folge:

LOL: Last One Laughing - Xmas-Special Ankündigung (Deutsch) HD

Mit einem Traumpaar: Das sind alle Teilnehmenden der LOL-Folge

Der Modus in der Weihnachtsfolge ist etwas anders als sonst: In der extralangen Sonder-Episode treten insgesamt acht Stars in Zweier-Teams gegeneinander an. Darunter auch Anke Engelke und Bastian Pastewka, die eng befreundet sind und in der Vergangenheit häufig als Duo auftraten. Von dieser Kombi ist also viel zu erwarten. ´Hier nochmal alle Paare im Überblick:

Die Folge wird offenbar in einem urigen Bergchalet aufgezeichnet, verspricht also viel winterliche Atmosphäre. Und auch der Weihnachtsgeist kommt nicht zu kurz: Die 50.000 Euro Preisgeld werden anschließende vom Gewinner-Paar für einen guten Zweck gespendet.

