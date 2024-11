Jetzt streamen: Der Titel spoilert zwar den Tod der Hauptfigur, es sind trotzdem 99 Minuten pure Unterhaltung

In diesem kultigen Mix aus Sci-Fi, Mindfuck und Komödie bei Amazon Prime geschehen Dinge, die ihr so noch nie gesehen habt. Freut euch auf ein gigantisches sprechendes Monster aus Grillfleisch.

Spoilerfrei geht es hier nicht zu, denn John Dies At The End aus dem Jahr 2012 verrät schon im Titel den Tod der Hauptfigur John. Entscheidend ist hier aber das Wie und nicht das Ob. Und wie John stirbt, hat es wirklich in sich. Ihr könnt den schrägen Mix aus Comedy, Horror und Sci-Fi-Hirnverknotung im Amazon-Channel Thrillbox streamen.

Heute Abend streamen: Darum geht’s in John Dies At The End

Dave (Chase Williamson) und John ( Rob Mayes ) treffen bei einer Party auf einen Dealer. Der verkauft ihnen eine Droge namens Sojasoße. In Rückblicken erzählt Dave einem skeptischen Reporter, Arnie Blondestone (Paul Giamatti), von seinen Erfahrungen unter dem Einfluss dieser Droge. Und das ist eine ganz schöne Achterbahn. Die Droge selbst befähigt entweder dazu, durch fremde Dimensionen zu reisen oder sie sorgt für den sofortigen Tod.

Als John die Droge ausprobiert, stirbt er unter mysteriösen Umständen. Wenig später ruft er seinen Freund Dave an. Über einen Hotdog. Irgendwie ist John tot und irgendwie auch nicht. Die Ermittlung, wie es zu seinem Tod kam, ist das Einfallstor in fremde Dimensionen. Das Wie wird zu einer viel größeren Frage: Wie funktioniert eigentlich Realität? Und welche Rolle spielt Sojasoße?



Spoilern kann man kaum, denn Realität ist bekanntlich subjektiv

Unter dem Einfluss von Sojasoße sehen die beiden paranormale Wesen aus anderen Dimensionen. Daraus entstehen irrwitzige Situationen, was John Dies At The End zu einer richtig absurden Sci-Fi-Komödie macht. Stellt euch darauf ein, euch viele Male vor Unglauben die Augen zu reiben. Gibt es nur eine Realität? Oder viele? Will John den Präsidenten ermorden, oder nur Bier holen? Kann man mit einem Hotdog telefonieren? Auf all diese skurrilen Fragen hat John – vielleicht – eine Antwort.

Zu kompliziert ist der Film von Regisseur Don Coscarelli nie. Denn was zählt, ist der Spaß mit John Dies At The End. Neben dem Grillfleisch-Monster erwarten euch überzeichnete FBI-Agenten und total verrückte Bilder. Es ist der perfekte Film für einen verregneten, kraftlosen Sonntag. Schaltet euren Kopf aus und genießt das Fest an total überdrehten Einfällen!

Im kostenlosen Probeabo des Thrillbox-Channels bei Amazon könnt ihr John Dies at the End jetzt sofort und ohne Zusatzkosten streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.