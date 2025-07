Jim Carrey hätte fast in Jurassic Park mitgespielt: Aus diesem Grund kam die bittere Absage

Ein Jahr vor seinem weltweiten Durchbruch hatte Jim Carrey die Chance, mit Steven Spielberg bei Jurassic Park zu arbeiten. Doch Carrey scheiterte bereits im Casting.

1994 war das Jahr von Jim Carrey. Mit gleich 3 Filmen, die allesamt große Erfolge waren, (Die Maske, Dumm und Dümmer, Ace Ventura) wurde Carrey zu einem der größten Stars der 90er. Seine Karriere hätte aber schon ein Jahr vorher so groß werden können, hätte er die Rolle in Jurassic Park bekommen. Das wäre auch die erste Gelegenheit gewesen, dass Carrey und Steven Spielberg an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet hätten. Allerdings trafen die beiden sich am Ende nicht einmal.

Casting Director Janet Hirshenson lehnte Jim Carrey für Jurassic Park ab

In einem Interview mit SYFY Wire sprach Casting Director Janet Hirshenson 2023 über den Film. Sie erklärte auch, dass Jim Carrey zum Casting erschien und sehr engagiert war. Die Rolle, für die er vorsprach, war Dr. Ian Malcolm, die schließlich Jeff Goldblum bekam.

Wir haben Jim Carrey für die Rolle des Malcolm vorsprechen lassen, und dann kam Goldblum und hat mich natürlich umgehauen. Er ist eben Goldblum, niemand ist wie er.

Trotz des Enthusiasmus, den Carrey mitbrachte, musste er sich also geschlagen geben. Auf die Frage, ob Jim Carrey die Rolle eher lustiger angelegt hätte, bejahte Hirshenson.



So in etwa. Es war der Jim-Carrey-Ansatz. Also ja, es wäre etwas komischer gewesen. Jeff war auf seine trockene, Jeff-Goldblum-artige Art auch komisch, aber es es ging in eine andere Richtung.

Zwischen Jim Carrey und Jeff Goldblum herrschen für die meisten Fans große Unterschiede. Jim Carrey hätte Ian Malcolm vermutlich offensiver und extrovertierter gespielt, als es Goldblum schließlich tat.

Obwohl es für Hirshenson sehr klar war, dass Jeff Goldblum die richtige Wahl war, hat Jim Carrey offenbar Eindruck bei ihr hinterlassen. Auf die Frage, ob es noch weitere Alternativen für die Hauptrollen bei Jurassic Park gab, fielen ihr keine anderen ein.