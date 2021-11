Jim Carrey soll ins MCU kommen – als Captain Americas absurdester Feind

Gerüchten zufolge soll Ausnahme-Comedian Jim Carrey bald dem MCU beitreten. In der abgefahrenen Rolle könnte er als Fiesling gegen Captain America antreten.

Jim Carrey ist zurecht einer der beliebtesten Komiker:innen des Planeten. Mit einem unvergleichlichen Talent für Timing und Körpersprache schuf er in Filmen wie Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv oder Die Maske absoluten Comedy-Kult. Doch für eine neue Rolle könnte er auch von seiner Erfahrung als punkiger Batman-Bösewicht zehren: Angeblich soll er jetzt ins MCU kommen. Und zwar als Schurke mit Riesengehirn, der in der Vergangenheit schon Captain America das Leben erschwerte.

Jim Carrey soll als abgefahrener Captain America-Fiesling dem MCU beitreten

Das zumindest legt jetzt eine anonyme Enthüllung auf Reddit nahe (via The Illuminerdi ). Es handelt sich dabei also nicht um gesicherte oder bestätigte Informationen. Es wäre andererseits längst nicht das erste Mal, dass ein großer Film-Leak auf der Diskussionsseite an die Öffentlichkeit gelangt. Das Gerücht passt darüber hinaus auf Jim Carrey wie die Faust aufs Auge.

Dem Bericht zufolge soll Carrey nämlich die aberwitzige Rolle des M.O.D.O.K. übernehmen: Ein MCU-Bösewicht mit immensen mentalen Fähigkeiten, die er dem größten Gehirn der Welt verdankt. Das straft ihn jedoch mit einem abnorm riesigen Schädel, den sein Hals nicht mehr tragen kann. Was allerdings kein Nachteil für ihn ist: Stattdessen bewegt er sich auf einem waffenstarrenden schwebenden Stuhl fort.

© Warner Bros Film GmbH Jim Carrey als Superschurke in Batman Forever

Bevor er so zu einem häufigen Gegner Captain Americas in der Marvel-Comicvorlage wurde, war er Techniker für AIM: den fiesen Waffenhersteller, der Tony Stark auch in Iron Man 3 zu Leibe rückte. Gewissenlose Experimente machten ihn schließlich zu einem skrupellosen Gegner, der seine Feinde etwa durch Gedankenkontrolle gefügig machen kann.



Die Rolle scheint Carrey auf den Leib geschneidert: Ein comichafter Fiesling mit grotesken Proportionen und noch groteskeren Plänen, der auf seinem "Stuhl des jüngsten Gerichts" (engl. "Doomsday Chair") wie ein größenwahnsinniger Mosquito durch die Gegend saust. Wem das unvorstellbar scheint, der findet dafür schon ein Beispiel im Stream.

Vorgeschmack auf Jim Carreys MCU-Rolle gibt es schon auf Disney+

© Hulu/Disney Marvel's M.O.D.O.K.

Denn für alle, die sich eine Vorstellung vom Marvel-Bösewicht M.O.D.O.K. machen wollen, gibt es bereits das passende Format auf Disney+: Dort findet sich die Animationsserie Marvel's M.O.D.O.K., die bereits dessen aberwitzige Abenteuer als vom Pech verfolgter Fiesling erzählt.

Wer die relativ unbekannte Marvel-Serie allerdings schon in- und auswendig kennt, sollte Carreys MCU-Verkörperung entgegenfiebern. Aber wann könnte es überhaupt so weit sein?

Wann kommt Jim Carrey als Marvel-Bösewicht ins MCU?

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wird es bis zu Carreys MCU-Einstand wohl noch eine Weile dauern: Dem Bericht zufolge tritt er allerfrühestens in der Serie She-Hulk auf, die im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht werden soll. Und auch für Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) ist er gerüchteweise schon fest eingeplant. Als klassischer Gegenspieler von Steve Rogers drängt sich außerdem Captain America 4 geradezu auf.

© United International Pictures Gibt es für Carrey eine MCU-Zukunft?

Ob und wann Carrey dem MCU beitreten könnte, ist also alles andere als sicher. Er wäre zumindest in guter Gesellschaft. Komödiantische Giganten wie Jeff Goldblum (Thor 3) und neuerdings auch Bill Murray (Ant-Man 3) haben es schließlich schon vorgemacht.

