Jim Parsons wurde von einem The Big Bang Theory-Star schon beim Vorsprechen umgehauen: "Er brauchte meine Hilfe nicht"

Als Jim Parsons gemeinsam mit einem bestimmten Co-Star für The Big Bang Theory vorsprach, wusste er sofort, dass zwischen ihnen ein magisches Band bestehe.

Für The Big Bang Theory-Fans ist es heute wohl nur schwer, sich andere Schauspieler:innen in den ikonischen Rollen von Sheldon, Leonard, Penny, Amy, Howard und Raj vorzustellen. Der Castingprozess ist dementsprechend umfangreich ausgefallen, um die Chemie der einzelnen Figuren für die Zuschauenden glaubhaft auf die TV-Bildschirme zu bringen.

Wie sich Jim Parsons nach dem Ende der Serie erinnerte, spürte er die Magie bei einem bestimmten Co-Star während des Bewerbungsprozesses jedoch sofort.

Die Chemie zwischen Jim Parsons und Johnny Galecki stimmte in The Big Bang Theory von Sekunde eins

Wie der Sheldon-Darsteller im Interview mit Entertainment Weekly erklärte, habe ihn das Vorsprechen von Johnny Galecki als Leonard direkt umgehauen:

Ich habe mit anderen Leuten vorgesprochen, aber es war sehr klar, dass es niemand anderes gab, der sich die Rolle zu zu eigen gemacht hat, wie Johnny. Er wusste was er tat und er hat es auf eine starke Art und Weise gemacht. Ich hatte das Gefühl, er brauchte meine Hilfe nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir in die Arbeit reinfährt. Er war sein ganz eigenes Ding.

Für das Buch The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series aus dem Jahr 2022 führte Parsons weiter aus, wie sich das erste Vorsprechen mit Galecki angefühlt hat (via Slash Film ):

Da gab es diese sofortige Spannung, und das war die Chemie. In der Sekunde, wo ich mit Johnny gelesen habe, wusste ich, 'Das ist er.' Es war nicht, weil er ein 'guter' Leonard war, oder die Art, wie er seine Zeilen gelesen hat, obwohl das sicher auch Teil davon war, aber es war nur ein Gefühl.

Der Rest ist Geschichte. Parsons und Galecki waren über 12 Staffeln Seite an Seite als Mitbewohner, Arbeitskollegen und beste Freunde Sheldon und Leonard zu sehen und gehören heute wohl zu den berühmtesten 'Odd Couples' der Seriengeschichte.

Auch interessant:

The Big Bang Theory lebt in seinen Spin-offs weiter

Auch wenn das Ende der Hauptserie bereits seit knapp sechs Jahren besiegelt ist, lebt The Big Bang Theory in mehreren Ablegerserien weiter. Nach dem Ende von Prequel Young Sheldon dürfen sich Fans aktuell über dessen Fortsetzung Georgie & Mandy's First Marriage freuen, die ihre 1. Staffel wöchentlich auf CBS und hierzulande als VoD auf Amazon debütiert.

Zudem steht mit der Serie Stuart Fails to Save the Unvierse ein weiteres Spin-off in den Startlöchern, das sich um Comicbuchladenbesitzer Stuart Bloom (Kevin Sussmann) drehen wird. Die Serie startet voraussichtlich nächstes Jahr.