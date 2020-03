Joffrey ist zurück: Game of Thrones-Darsteller feiert Comeback nach 6 Jahren

Eigentlich wollte Jack Gleeson nach Game of Thrones die Schauspielerei an den Nagel hängen. Nun aber wurde der Darsteller nach 6 Jahren Pause für eine Comedy gecastet.

Viele Darsteller aus Game of Thrones sind durch die Fantasy-Produktion zu großen Stars mit einer verheißungsvollen Zukunft auf TV-Bildschirmen oder auch der großen Leinwand geworden. Zumindest Jack Gleeson aber zog sich seinem Abschied von der Serie erst einmal aus dem Rampenlicht zurück. Nach seiner kontroversen Rolle des Joffrey Baratheon wollte er vielmehr eine akademische Karriere einschlagen.

Ziemlich überraschend kommt daher nun die Meldung, dass der mittlerweile 27-Jährige für eine neue Comedy-Serie namens Out Of Her Mind verpflichtet wurde. Dies berichtet Radio Times .

Game of Thrones: Star hat das Ende bis heute nicht gesehen

Nach Game of Thrones: Die neue Serie des Joffrey-Darstellers

In der sechsteiligen BBC-Serie Out Of Her Mind ist Jack Gleeson Teil eines Ensemble-Casts, den der Comedy-Star Sara Pascoe anführt. Pascoe zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich. Die Handlung soll sich um Herzschmerz und Familie drehen und dabei das traditionelle Format der Sitcom auf den Kopf stellen.

© HBO Game of Thrones mit Jack Gleeson

Sara Pascoe will in ihrem neusten Projekt beweisen, dass romantische Liebe ausschließlich durch Hormone und Konditionierung bedingt ist. Da aber ihre Schwester kurz vor der Hochzeit steht und und ihre beste Freundin ein Kind erwartet, sind Konflikte vorprogrammiert.



Wie es in der Ankündigung von BBC heißt, präsentiert uns Out of Her Mind exzentrische Figuren und wissenschaftliche Erklärungen, eine klassische Dramaturgie ist somit wohl nicht zu erwarten. Zudem werden die Macher auf animierte Einschübe zurückgreifen.

Bei Sky könnt ihr aktuell die ersten sieben Staffeln von Game of Thrones streamen.

Jack Gleeson war zuletzt verstärkt für das Theater tätig und näherte sich der Schauspielerei somit wieder an. In Game of Thrones bewältigte er bis 2014 die schwierige Aufgabe, den bis heute wohl unbeliebtesten Charakter der gesamten Serie zu verkörpern: Joffrey Baratheon ist uns als sadistischer König in Erinnerung geblieben und viele Fans bejubelten seinen Tod in Staffel 4 regelrecht.

