John Wick 4-Hammer: Keanu Reeves ist jetzt nicht mehr der größte Action-Star der Reihe

Das Casting der John Wick-Filme mit Keanu Reeves war schon in den ersten drei Teilen exzellent. Jetzt schaltet die Reihe noch einmal einen Gang hoch und sichert sich ihren bisher größten Actionstar.

Die John Wick-Reihe wird von Teil zu Teil größer. Was vor sieben Jahren als unscheinbarer Rachethriller angefangen hat, ist inzwischen in die Sphären eines Action-Imperiums aufgestiegen. Damit einhergehend haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche große Namen dem adrenalingeladenen Treiben angeschlossen.

Zuletzt entzückten u.a. Halle Berry und Martial-Arts-Experte Mark Dacascos an der Seite von Hauptdarsteller Keanu Reeves. Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, erwartet uns im Zuge von John Wick: Kapitel 4 das bisher größte Upgrade der Reihe: Donnie Yen taucht in die erbarmungslose Welt der Auftragskiller:innen ein.

John Wick 4: Donnie Yen an der Seite von Keanu Reeves

Donnie Yen spielt in John Wick: Kapitel 4 einen alten Freund des titelgebenden Auftragskillers. Mehr ist über seine Rolle noch nicht bekannt. Allein Yens Name genügt jedoch, um zu wissen, dass sein Casting vor allem eines bedeutet: furiose Kampfszenen. Er ist der bisher größte Actionstar, der sich im John Wick-Universum eingefunden hat.

© Disney Donnie Yen in Rogue One: A Star Wars Story

Yens Karriere reicht bis in die 1980er Jahre zurück. Als Schauspieler, Stuntman und Actionchoreograph hat er sich zuerst im Hongkong-Kino einen Namen gemacht, ehe er durch Filme wie Hero, Blade II und Shanghai Knights Anfang der 2000er Jahre internationale Aufmerksamkeit erlangte und zur Martial-Arts-Legende avancierte.

Besonders die Ip Man-Reihe, die insgesamt vier Filme umfasst, hat maßgeblich zu seinem steigenden Bekanntheitsgrad im Westen beigetragen. Seine jüngsten Hollywood-Auftritte fanden in Rogue One: A Star Wars Story, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage und Disneys neuem Mulan-Film statt. Jetzt reiht sich John Wick: Kapitel 4 in die Liste.

John Wick: Kapitel 4 wird u.a. in Deutschland gedreht

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung starten im Sommer. Gedreht wird in Frankreich, Deutschland und Japan. Somit dürfen wir uns neben spektakulären Kämpfen auf abwechslungsreiche Schauplätze freuen. Regisseur Chad Stahelski hat sowieso ein gutes Händchen, das Maximum an Atmosphäre aus seinen Kulissen herauszuholen.

Allein der Trailer zu John Wick 3 sieht extrem stylish aus:

John Wick 3 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Aus der Action-Perspektive ist Donnie Yen das mit Abstand beste Casting in der John Wick-Reihe. Kapitel 4 sorgte vor wenigen Tagen dennoch mit einem weiteren Neuzugang für Aufsehen: Rina Sawayama. Die japanisch-britische Pop-Sängerin liefert in der Fortsetzung ihr großes Hollywood-Debüt ab. Wir sind gespannt, welche Casting-Überraschung uns als Nächstes erwartet.



John Wick: Kapitel 4 startet am 27. Mai 2022 in den US-amerikanischen Kinos. Eine hiesige Leinwandveröffentlichung dürfte zeitnah stattfinden.

