Horror-Überraschung für John Wick 4: Keanu Reeves trifft auf das pure Böse

Die Besetzung von John Wick 4 wächst weiter. Jetzt stößt ein Horror-Star zu Keanu Reeves' Killer-Team, der das Böse in Person verkörpert hat wie wenige andere.

John Wick: Kapitel 4 wird zum Star-Schaulaufen der Extraklasse. Wurde erst kürzlich einer der größten Action-Stars der Gegenwart für das kommende Killer-Epos besetzt, soll nun offenbar ein Horror-Star Keanu Reeves das Fürchten lehren: Es-Darsteller Bill Skarsgård soll in John Wick 4 eine Rolle übernehmen.

Horror-Star kommt zu John Wick 4: Keanu Reeves stößt auf Killer-Clown

Über Skarsgårds Rolle ist noch nichts bekannt, wie Collider exklusiv meldet. Doch sein Casting dürfte nicht nur Grusel-Fans freuen. Denn in Es und dem Nachfolger ES Kapitel 2 zeigt der Schauspieler nicht nur seinen Hang zu Schauergestalten – er beweist als diabolischer Killer-Clown Pennywise vor allem, wie grandios er sich in eine Rolle des puren Bösen hineinsteigern kann.

Dieselbe Hingabe offenbarte Skarsgård zuletzt etwa auch als traumatisierter Kriegsveteran im Netflix-Drama The Devil All the Time, mit dem sich Tom Holland brutal von Spider-Man löste. Den John Wick-Zuschlag könnte ihm darüber hinaus eine kleine Rolle im Action-Thriller Atomic Blonde verschafft haben: Regisseur David Leitch war auch für den ersten Teil des Killer-Franchises mitverantwortlich. Gut möglich, dass er seinem John Wick 4-Kollegen Chad Stahelski das schwedische Ausnahmetalent ans Herz legte.

Noch mehr Talent: Popstar spielt in John Wick 4 an Keanu Reeves' Seite

Welche Rolle spielt der Horror-Star in John Wick 4?

Bill Skarsgård ist ein Vollblutschauspieler mit beeindruckender Bandbreite, sofern die Rolle es erlaubt. Seiner Neigung zu düsteren Wahnsinnsgestalten nach könnte er etwa einen sadistischen Gegenspieler von Keanu Reeves mimen oder einen gebrochenen Profikiller-Kollegen. Die Möglichkeiten sind endlos.

© Warner Bros. Das Böse in Person: Bill Skarsgård als Pennywise

Ganz genau wissen werden Fans es womöglich erst zum John Wick 4-Kinostart 2022. Bis dahin können sie davon träumen, wie sich Killer und Killer-Clown in einem Rudel putziger Hundewelpen duellieren. Anhänger:innen von Reeves wie Skarsgård wäre damit sicher genüge getan.

Was haltet ihr von Bill Skarsgards Besetzung in John Wick 4?