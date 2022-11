John Wick 4 mit Keanu Reeves: Neuer Trailer zum Killer-Spektakel zeigt Orgie aus Kugeln und Fäusten

Keanu Reeves kehrt kommendes Jahr in John Wick: Kapitel 4 zurück und wird als Auftragskiller wieder einige Leute plattmachen. Seht hier den neuen Trailer.

Nach drei Filmen sollte eigentlich allen klar sein, dass man sich nicht mit John Wick anlegt, wenn man am Leben hängt. Glücklicherweise wollen in John Wick: Kapitel 4 wieder einige Auftragskiller das Gegenteil beweisen. Das zeigt der rasante neue Trailer für die Actionfilm-Fortsetzung mit Keanu Reeves.

Schaut euch hier den neuen Trailer für John Wick 4 an:

John Wick 4 - Trailer (English) HD

Was passiert in John Wick 4: Die Handlung des Actionfilms

Gefühlt gibt es schon seit Jahren Informationen über das Action-Sequel, wenn es um konkrete Infos zur Handlung geht, tappen wir aber im Dunkeln. Folgendes ist von offizieller Seite bekannt:

John Wick (Keanu Reeves) nimmt den Kampf gegen seine bisher tödlichsten Gegner auf im kommenden vierten Teil der Reihe. Während der Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist, immer weiter wächst, weitet Wick seinen Kampf gegen den High Table auf den Rest der Welt aus, als er die mächtigsten Köpfe der Unterwelt aufsucht, von New York über Paris bis nach Osaka und Berlin.

Neben einigen bekannten Gesichtern aus der Welt der Reihe wartet Teil 4 auch mit Martial Arts-Ikone Donnie Yen, Undisputed-Prügelknabe Scott Adkins und Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård im Cast auf. Letzterer dürfte wohl der neue Hauptgegner sein, wenn wir nach dem neuen Trailer gehen. Regie führt wieder Chad Stahelski.

Teil 4 der Keanu Reeves-Reihe wird der erste ohne den John Wick-Schöpfer

John Wick 4 wird sich in einem Punkt aber von den Vorgängern unterscheiden. Das neue Kapitel ist nämlich das erste Reihe, an dem Derek Kolstad nicht beteiligt war. Der Schöpfer von John Wick hat in einem Interview mit Collider angedeutet, dass das Studio seine Dienste für den neuen Film nicht beanspruchen wollte.

Kolstad wird es verkraften. Der gefragte Autor, der auch den Actionfilm Nobody geschrieben hat, arbeitet unter anderem an einer Splinter Cell-Adaption, einer John Wick-Serie namens The Continental und mehreren anderen Projekten.

John Wick 4 erscheint am 23. März 2023 in den deutschen Kinos.

