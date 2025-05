John Wick 5 geht dahin, wo sich noch kein Teil der Action-Reihe hinwagte

In vier Teilen widmete sich das John Wick-Franchise vor allem der persönlichen Rache der Titelfigur. Der nächste Film der Reihe soll mit einer völlig anderen, überraschenden Story punkten.

Mit der John Wick-Reihe hat sich Keanu Reeves das größte filmische Denkmal seit dem Matrix-Franchise gesetzt. Als rachsüchtiger Ex-Auftragskiller, der die Verantwortlichen hinter dem Tod seines geliebten Hundes aus dem Weg räumen will, brillierte der Star in bislang vier Teilen als stoische Killermaschine in überwältigenden Action-Sequenzen.

Das John Wick-Franchise ist über die Jahre immer reicher an verzweigter Mythologie geworden und hat ein eigenes Universum geschaffen, in dem vor allem die Unterwelt aus Profikiller:innen nach völlig eigenen Regeln tickt. Der kürzlich bestätigte fünfte Teil will sich jetzt davon abwenden und neue Wege gehen.

John Wick 5 soll Fans mit ganz anderer Story überraschen und begeistern

Mit Empire sprach Regisseur Chad Stahelski darüber, dass sich der nächste Teil der Action-Saga nicht mehr um die Hohe Kammer drehen soll:

Die John-Wick-Saga wurde ziemlich abgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, einen fünften Teil zu machen, ist also eine neue Geschichte mit John Wick. Es ist keine Fortsetzung mit der Hohen Kammer. John hat seine Trauer verarbeitet. Es wird ganz anders sein und jeder wird den Trailer sehen und sagen: 'Heilige Scheiße … das muss ich sehen.'

Was Stahelski genau meint, darf munter spekuliert werden. Die größte Herausforderung vor John Wick 5 besteht erstmal darin, dass Reeves' Figur am Ende von Teil 4 gestorben ist. Die neue Fortsetzung muss ihn also erstmal auf möglichst passende Art von den Toten zurückholen – oder das Problem mit Mitteln wie einem Zeitsprung in die Vergangenheit umschiffen.

Wann startet John Wick 5 im Kino?

Nach der offiziellen Ankündigung befindet sich der nächste Teil der Action-Reihe noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die Dreharbeiten dürften nicht vor 2026 beginnen, was einen Kinostart irgendwann 2027 realistisch macht. Über genauere Infos zu John Wick 5 halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden.

Vor dem nächsten Teil der Hauptreihe könnt ihr ab dem 5. Juni 2025 erstmal das neue Spin-off Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle im Kino schauen. Keanu Reeves ist in dem Ableger auch mit von der Partie.