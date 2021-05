John Wick-Klon mit Game of Thrones-Star: Im stylischen Trailer kriegt Cersei Lannister endlich eine Knarre

Wer heißt auf John Wick 4 mit Keeanu Reeves ist, sollte sich Gunpowder Milkshake vormerken: Der Actionfilm vereint Game of Thrones-Schurkin Lena Headey und Marvel-Star Karen Gillan.

John Wick 4 mit Keanu Reeves lässt noch eine ganze Weile auf sich warten. Wer trotzdem eine Prise stylische Assassinen-Action in seinem Leben braucht, kann jedoch mit Gunpowder Milkshake Vorlieb nehmen. Der Actionfilm vereint Game of Thrones-Star Lena "Cersei" Headey und Guardians of the Galaxy-Darstellerin Karen "Nebula" Gillan als meuchelndes Mutter-Tochter-Gespann vor der Kamera. Dabei haben die beiden wie einst Keanu Reeves' Hundenarr freie Waffenwahl.

Der erste Trailer verspricht einen Girls with Guns-Klon von John Wick: nicht wahnsinnig einfallsreich, aber verdammt kurzweilig.

Worum geht es in dem Actionfilm mit Marvel-Star Karen Gillan und Game of Thrones-Bösewichtin Lena Headey?

Eva (Karen Gillan) und ihre Mutter Scarlet (Lena Headey) sind beide Auftragskillerinnen. Im Actionfilm Gunpowder Milkshake müssen sie sich gegen ein Verbrecher-Syndikat zur Wehr setzen, für das sie früher einmal gearbeitet haben. Als das Duo in Bedrängnis gerät, tritt außerdem eine geheime Organisation weiblicher Assassinen helfend auf den Plan. In nur einer einzigen Nacht, wollen nun drei Generationen von Profikillerinnen den Kreislauf der Gewalt stoppen.



Die Fakten zum John Wick 4-Ersatz: Kinostart, Besetzung und mehr

Wann kommt Gunpowder Milkshake nach Deutschland? Der John Wick 4-Ersatz startet am 26. August 2021 in den deutschen Kinos.

Wer gehört zur Besetzung des Actionfilms? Als würden Lena Headey und Karen Gillan als Mutter-Tochter-Gepann nicht schon genug Vorfreude ins Herz von Action-Fans pumpen, erwartet uns ein Auftritt von Genre-Ikone und Star Trek Discovery-Star Michelle Yeoh. Ein Wiedersehen mit Angela Bassett gibt es ebenso, die zwischen Strange Days, Black Panther und Mission Impossible ihrerseits schon reichlich Erfahrungen im Actionfilm gesammelt hat. Watchmen-Star Carla Gugino und Spider-Man-Bösewicht Paul Giamatti runden das Ensemble ab.



Wer steckt hinter dem John Wick-Verschnitt? Vor Gunpowder Milkshake machte sich der Regisseur Navot Papushado bereits mit dem Horrorfilm Rabies - A Big Slasher Massacre und dem stylischen Thriller Big Bad Wolves einen Namen unter Genre-Fans. Letzterer wurde von Quentin Tarantino als bester Genrefilm des Jahres 2013 bezeichnet. Zusammen mit seinem Stamm-Co-Autor Aharon Keshales schrieb er auch diesmal das Drehbuch.

Der nächste Film des Duos ist übrigens schon bekannt: Once Upon a Time in Palestine wird einen Mix aus Italowestern, Romanze und Kriegsfilm vor einem historischen Hintergrund ansiedeln: das von Großbritannien regierte Palästina des Jahres 1946.



Gunpowder Milkshake ist etwas für Fans von John Wick 1-3, Atomic Blonde und Dredd.



