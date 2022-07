John Wick sollte eigentlich 75 Jahre alt sein, aber Keanu Reeves hat es verhindert

Action-Fans lieben Keanu Reeves' Performance als John Wick. Dabei sollte die Figur eigentlich viel älter sein. Clint Eastwood oder Harrison Ford sollten sie spielen.

Viele Action-Fans können sich keinen besseren Schauspieler für John Wick vorstellen als Keanu Reeves. Wie die Franchise-Verantwortlichen Derek Kolstad und Basil Iwanyk enthüllen, sollte die Figur aber eigentlich 75 Jahre alt sein. Und von einem Schauspieler wie Clint Eastwood gespielt werden. Das wusste Reeves zu verhindern.

John Wick mit 75: Keanu Reeves Action-Rolle sollte eigentlich ganz anders aussehen

Das verriet Iwanyk jetzt im John Wick-Buch "They Shouldn’t Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action", wie Variety zitiert.

[John Wick war im ursprünglichen Skript] 75 Jahre alt und seit 25 Jahren in Rente. Ich dachte, das können eigentlich nur zwei spielen. Clint Eastwood oder Harrison Ford.

Dank Iwanyk persönlicher Verbindung zu Reeves' Agentur ging das Drehbuch aber auch an den wesentlich jüngeren Schauspieler. Laut Drehbuch-Autor Kolstad habe sich der Neo-Darsteller den Entwurf "komplett angeeignet" und die Figur stark verjüngt.

Er las das Drehbuch in 90 Minuten und wollte es unbedingt umsetzen. [Als wir uns trafen,] sagte er als Erstes zu mir: "Derek, ich werde ihn als 35-jährigen spielen." Und ich meinte nur: "Alles klar."

Wann kommt John Wick 4 mit Keanu Reeves ins Kino?

Auch wenn Eastwood oder Ford als John Wick durchaus reizvoll klingen, werden die meisten Action-Fans über Kolstads und Reeves' Entscheidung froh sein. Bis das nächste John Wick-Abenteuer des Schauspielers auf der Leinwand erscheint, wird es allerdings noch etwas dauern: John Wick: Kapitel 4 kommt am 23. März 2023 ins Kino.

