John Wick-Star Keanu Reeves bei Disney+: Über das neue Großprojekt dürfte Netflix gar nicht glücklich sein

Keanu Reeves macht seine Leidenschaft zur Serie bei Disney+. Für den Streaming-Dienst dreht der John Wick-Star eine Doku über eine legendäre Underdog-Geschichte.

Keanu Reeves liefert sich nicht nur in den John Wick-Filmen Verfolgungsjagden, auch in seiner Freizeit ist er ein Motorsport-Fan. Seit 2011 besitzt er beispielsweise eine Firma, die Motorräder herstellt. Aktuell hat er es aber auf vier Räder abgesehen. Denn der Actionstar wird für den Streaming-Dienst Disney+ eine Serie über eine der Underdog-Storys der Formel 1 drehen.



Bei Disney+: Das ist über die Serie von Keanu Reeves bekannt

Die Doku-Serie wird die erstaunliche Geschichte von Mototorsportmanager Ross Brawn nachzeichnen, der das Honda Team für die symbolische Summe von einem Dollar kaufte und mit Brawn GP 2009 die Team- und Fahrerweltmeisterschaft der Formel 1 gewann.

Schaut euch den Teaser Trailer für Netflix' Formel 1-Serie Drive to Survive an:

Formula 1 Drive To Survive - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte ist insofern außergewöhnlich, als Brawn GP in dieser Form nur für eine Saison existierte und zunächst kaum Sponsoren besaß. Durch clevere technische Innovationen ließ es reichere Teams wie Ferrari und McLaren aber hinter sich.

Keanu Reeves wird laut Variety durch die Dokumentation führen und in Interviews mit Zeitzeugen sprechen, darunter Weltmeister Jenson Button, Brawn-Teamkollege Rubens Barrichello und natürlich Ross Brawn.

Beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone erklärte der Darsteller aus den Matrix-Filmen vor zwei Wochen:

Es war wirklich toll, so viel darüber zu lernen, was in diesem Jahr in der Formel 1 los war. Es waren nicht nur die Autos, die neuen Vorschriften [...]. Die Welt der Formel 1 war einfach außergewöhnlich.

Disney+ springt auf einen Trend auf, der von Netflix gestartet wurde

Dass sich Disney+ die Formel 1-Serie von Keanu Reeves schnappt, ist wohl auf einen Netflix-Erfolg zurückzuführen. So wie die meisten der fast wöchentlichen Nachrichten über hochkarätige neue Formel 1-Projekte.

Die Netflix-Dokuserie Drive to Survive hat seit 2019 zu einem enormen Aufschwung in der Popularität der Königsklasse des Autosports gesorgt, ganz besonders in den USA, wo die Formel 1 nicht besonders beliebt war. Jetzt springt die Konkurrenz auf den Trend auf. Allein dieses Jahr gab es Nachrichten über:

Joseph Konsinskis Formel 1-Spielfilm mit Brad Pitt für Apple TV+.

Michael Manns Film über Enzo Ferrari ( Deadline ).

). Eine Apple TV+-Serie über Enzo Ferrari von Peaky Blinders-Boss Steven Knight (via Collider ).

). Eine Apple TV+-Dokumentation über den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton ( Apple ).

). Eine geskriptete Formel 1-Serie bei Hulu, die mit McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo entwickelt wird. ( Hollywood Reporter )

Im Wettstreit um Streaming-Abos ist die Rennserie gerade ein äußerst beliebtes Mittel. Hier hat Netflix mit Drive to Survive noch die Nase vorn, aber wie lange? Der Streaming-Dienst soll sogar um die Rechte an der US-Ausstrahlung der Formel 1 mitgeboten haben, verlor aber gegen Disneys Sport-Network ESPN, wie Deadline berichtete.

Wann kommt die Keanu Reeves-Serie zu Disney+?

Laut Variety plant der Streaming-Dienst einen Start im Herbst 2023. Bis dahin werden wir Keanu Reeves aber in seiner derzeit populärsten Rolle wiedersehen. Denn John Wick: Kapitel 4 kommt am 23. März 2022 in die deutschen Kinos.

