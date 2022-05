Johnny Depp hat einen der besten Horrorfilme der letzten 25 Jahre abgelehnt und ihn damit komplett verändert

Johnny Depp sollte in einem der besten Horrorfilme in letzten Jahrzehnte mitspielen. Er lehnte ab. Und das half dem Film immens.

Johnny Depp hat in einer Vielzahl unterschiedlichster Rollen sein großes Talent bewiesen. Nicht zuletzt auch in schaurig-morbiden Filmen wie Edward mit den Scherenhänden. Einen der besten Horrorfilme der letzten 25 Jahre sagte er dennoch ab. Und half ihm damit, ein Meilenstein zu werden. Es geht um American Psycho.

Johnny Depp hat das Horror-Meisterwerk komplett verändert

Wie Slashfilm berichtet, war Depp die erste Wahl als Wall Street-Serienkiller Patrick Bateman. Durch Verzögerungen im Produktionsablauf zog er sich aber wieder aus dem Projekt zurück.

Und das ist gut so. Denn Christian Bales Leistung als Bateman ist einzigartig. Er bringt eine perfekte, unmenschliche Kälte in die Rolle. Selbst in Depps düstersten Rollen wie dem Teufelsanbeter Corso (Die neun Pforten) oder dem mörderischen Barbier Sweeney Todd gibt es eine verspielte Emotionalität, die Bateman zu einer völlig anderen Figur gemacht hätte.

Regisseurin Mary Harron hatte außerdem von Anfang an Bale für die Rolle im Kopf. Selbst Leonardo DiCaprio lehnte sie entsetzt ab. Es ist vielen glücklichen Fügungen zu verdanken, dass sie am Ende ihre Vision umsetzen konnte. Johnny Depps Absage ist eine davon.

Hättet ihr gerne American Psycho mit Johnny Depp gesehen?