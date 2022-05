Königlich: Johnny Depps erster Film nach 3 Jahren Pause ist bekannt

Johnny Depp ist gerade noch mitten im Gerichtsprozess mit Amber Heard. Daneben gibt es jetzt neue Infos zu seiner ersten Schauspielrolle seit 3 Jahren.

Vor Gericht kämpft Johnny Depp gegen Amber Heard gerade um seine Karriere. Nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt ist das Image des Fluch der Karibik-Stars stark beschädigt. Neue Rollen mit dem Schauspieler bleiben daher überwiegend aus.

Jetzt gibt es jedoch Infos zu einem neuen Projekt, in dem Depp mitspielen soll. Der Film wird in Kürze bei den Filmfestspielen in Cannes präsentiert, um die Finanzierung voranzutreiben.

Neuer Johnny Depp-Film nach 3 Jahren: Darum geht es in Jeanne du Barry

Wie aus einem aktuellen Bericht von Screen Daily hervorgeht, plant die französische Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn das Historiendrama Jeanne du Barry, in dem sie selbst neben Johnny Depp die Hauptrolle spielt.

Schaut hier noch den Trailer zu einer der aktuellsten Johnny Depp-Rollen:

Minamata - Trailer (English) HD

Die Handlung des Films basiert auf der wahren Geschichte von Marie Jeanne Bécu, die 1743 in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. In den letzten Lebensjahren von König Ludwig XV. wurde sie zu seiner Mätresse, was am Königshof einen Skandal auslöste. Depp soll die Rolle von Ludwig XV. spielen.

Klingt nicht gerade nach Fluch der Karibik-Spaß mit Captain Jack Sparrow, aber Johnny Depp muss zurzeit auf kleinere Rollen setzen. Mit Filmen wie Minamata, Waiting for the Barbarians und City of Lies war der Schauspieler zuletzt schon in eher unbekannteren Filmen zu sehen.

Der Ausgang des Gerichtsprozesses wird auch darüber entscheiden, ob Johnny Depp in Zukunft nochmal die Möglichkeit für eine Blockbuster-Rolle bekommt. Auf eine Fluch der Karibik-Rückkehr sollten Fans jedoch nicht mehr hoffen, denn die hat der Star vor kurzem selbst endgültig ausgeschlossen.

Schaut ihr euch auch kleinere Filme mit Johnny Depp an?