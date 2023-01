Johnny Depps letzten Film vor Karriereabsturz jetzt streamen: Minamata basiert auf einem unfassbaren Skandal

Kurz vor dem öffentlichen Eklat mit seiner Ex-Frau Amber Heard drehte Johnny Depp ein Bio-Drama. Jetzt hat es Minamata endlich ins WOW-Abo geschafft.

Johnny Depps Karriere bleibt weiterhin angeschlagen, hat aber bereits schlimmere Tage gesehen. Am heutigen Mittwoch, den 11. Januar 2023, erscheint endlich Minamata im WOW-Abo. Es ist der letzte Film, der vor Depps öffentlichen Streit mit Ex-Frau Amber Heard in Produktion ging.



Auf WOW: Johnny Depp deckt in Minamata einen Skandal um Industrieabfälle auf

Das Bio-Drama von Regisseur Andrew Levitas (Lullaby) basiert auf verstörend wahren Begebenheiten. In den 1970er Jahren deckt der gefeierte Kriegsfotograf W. Eugene Smith in Japan ein unglaubliches Unrecht auf. Ein Industriekonzern hat dort quecksilberhaltige Abfälle ins Grundwasser geleitet und will die Konsequenzen mithilfe von Korruption und Gewalt vertuschen.

Minamata wurde zwar schon im Februar 2020 auf der Berlinale gezeigt, aufgrund des Depp-Heard-Eklats aber erst im August 2021 in Europa und Anfang 2022 in den USA veröffentlicht. Die Kritik reagierte mit einem durchschnittlichen bis positiven Echo (via Metacritic ).

Neben Depp sind in dem Drama unter anderem Bill Nighy (Hot Fuzz), Tadanobu Asano (Thor) und Minami (Battle Royale) zu sehen. Es hat eine Laufzeit von 115 Minuten.

