Überraschende The Blacklist-Pause: Schon bald gibt's neue Staffel 9-Folgen in Deutschland

Seit Wochen warten Fans geduldig auf die neue Folge von The Blacklist Staffel 9. In wenigen Tagen ist es so weit und das auch in Deutschland per Stream.

Als wir Red (James Spader) das letzte Mal gesehen haben, hat uns The Blacklist verraten, was mit Dembe (Hisham Tawfiq) und ihm in den Jahren nach Liz' Tod passierte. Seitdem sind aber einige Wochen ohne neue Episoden ins Land gezogen. Das ändert sich, denn in wenigen Tagen kehrt The Blacklist Staffel 9 zurück.

Wann gibt es neue Folgen von The Blacklist Staffel 9 in Deutschland?

In den USA hat The Blacklist wegen den Olympischen Winterspielen eine einmonatige Sendepause eingeschoben. Diese Reddington-freie Zeit ist vorbei.

Die 10. Folge von The Blacklist Staffel 9 wird in den USA am 25. Februar 2022 ausgestrahlt. Damit erhält die Serie mitten in der Season einen neuen Sendeplatz, der sich auch auf deutsche Fans auswirken dürfte. Vorher liefen die neuen Folgen in den Staaten am Donnerstag. Wegen der Rückkehr von Law & Order wechselt The Blacklist auf den Freitag.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die 10. Folge von Staffel 9 in Deutschland ab Sonntag, den 27. Februar 2022, bei Amazon, Apple, Microsoft und Google zum Abruf bereit stehen wird. So war es zumindest in den vergangenen Seasons, in denen die Serien in den USA freitags gezeigt wurde.

Hier findet ihr Infos, wie ihr Staffel 9 von The Blacklist in Deutschland streamen könnt.

Worum geht's in der 10. Folge der 9. Staffel von The Blacklist?

Die Task Force-Untersuchung von Arcane Wireless, einem nicht zu trackenden Mobilfunk-Netzwerk von Verbrechern, hat unerwartete Folgen. Red kämpft gegen die Zeit, um seinem Team aus der Patsche zu helfen.

Die 10. Episode der 9. Staffel von The Blacklist trägt den Titel "Arcane Wireless". NBC verrät in einer offiziellen Synopsis folgendes über die Story:

Zu den Gaststars gehören Fisher Stevens, der seit Staffel 3 als Marvin Gerard in der Serie vorbeischaut, und Sopranos-Star Aida Turturro, die als Heddie Hawkins zurückkehrt.

