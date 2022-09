The Blacklist: Red ist NICHT der Vater von Liz – seine wahre Identität wurde längst heimlich erklärt

Die Lösung des größten Rätsels in The Blacklist liegt nicht in der Zukunft der Serie, sondern in ihrer Vergangenheit: Reddington ist nicht der Vater von Liz. Wer genau aufgepasst hat, weiß längst, wer Red wirklich ist.

Achtung, Spoiler zu The Blacklist bis einschließlich dem Finale der 8. Staffel. Ist Reddington der Vater von Liz? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen zu The Blacklist bei Google. Wir sagen euch, warum er nicht der Vater von Liz sein kann - sondern ihre Mutter sein muss. Ist Reddington der Vater von Liz? Nein - das ist seit Staffel 1 von The Blacklist geklärt Was Reymond Reddington (James Spader) perfektioniert hat, ist Ablenkung. Er schwafelt, redet um den heißen Brei, stellt Gegenfragen und irritiert mit seiner rhetorischen Überlegenheit sein Gegenüber, anstatt Antworten zu geben.

Was Red jedoch nicht macht, ist lügen. Red lügt nie. Als Liz ihn in Staffel 1 fragt, ob er ihr Vater sei, sagt er Nein. Das wird in späteren Staffeln bei einem privaten Gespräch mit Dembe nochmal konkretisiert, als Reddington betont, dass er nicht ihr Vater sei. © NBC Red und Liz in The Blacklist Was das Ganze noch verwirrender macht: Unser geliebter Red ist ein "Eindringling", der die Identität des wahren Reymond Reddington vor rund 30 Jahren angenommen hat. Und dieser echte Reddington, ein US Navy-Offizier, ist der biologische Vater von Liz. Uns geht es allerdings um den von James Spader gespielten Hauptcharakter. Streaming-Tipp: Der erfolgreichste Film des letzten Jahres jetzt im Heimkino * Der James Spader-Reddington ist also nicht Liz' Vater. Nach 9 Jahren The Blacklist gibt es nur noch eine einzige Theorie, die Sinn macht, wer er wirklich ist: die Redarina-Theorie. Die Redarina-Theorie erklärt: Raymond Reddington ist die Mutter von Liz Wie der Name schon sagt, stecken in "Redarina" sowohl Reddington als auch Katarina. Denn die Redarina-Theorie ist eigentlich ganz simpel: Wenn Red nicht Liz' Vater ist, dann muss Red die Mutter von Liz sein. © NBC Das ist die einzig logische Erklärung für alles, was passiert ist und für alle gestreuten Hinweise, die wir euch im Folgenden logisch aufschlüsseln. Reddington liebt Liz - und will sie um jeden Preis beschützen Katarina Rosotova war eine russische Geheimagentin . I n den frühen 1990er Jahren bekam sie den Auftrag, den damals noch echten Raymond Reddington auszuspionieren. Daraus wurde eine Affäre, aus der ein Kind hervorging: Elizabeth Keen.

Katarina Rostova und der echte Raymond Reddington sind die biologischen Eltern von Liz. Hinweis Nummer 1 ist also die emotionale Komponente. Die einzige Erklärung dafür, dass Liz die einzige große Schwachstelle von Reddington ist, ist die Liebe, die eine Mutter für ihr Kind hat. © NBC Katarina Rostova und Baby Liz Warums sonst baute er sein Imperium auf, nur um Liz zu beschützen?Warum sonst will Liz sein Imperium übergeben? Warum sonst würde er für Liz sogar sterben?

Jahrelang bekamen wir in The Blacklist Hinweise zur Redarina-Theorie Die beliebte Fan-Theorie wurde über 8 Jahre hinweg immer weiter gefüttert. Ein paar wenige der Dutzenden Beispiele findet ihr hier: Katarinas Vater und Liz' Großvater Dom konnte sich nie mit Reddingtons Identität abfinden.

Reddington erinnert sich an den Beinahe-Selbstmord von Katarina Rostova und auch an andere Momente, an denen er eigentlich nicht hätte dabei sein können (z.B. die Nacht, in der Liz' ihren biologischen Vater erschoss). © NBC Katarina Rostova Wir kennen von den wichtigsten Charakteren, die in Reds Werdegang eine Rolle spielten, eine junge und die gegenwärtige Version. Wir kennen aber keinen jungen Red und keine alte Katarina .

. In der Pilotfolge sagt Red, dass alles über ihn eine Lüge ist. Im Staffel 8-Finale wird dasselbe über die junge Katarina Rostova gesagt.

Liz ist für Red unverhältnismäßig wichtiger als Liz' Halbschwester (sie ist ja auch die Tochter des echten Red und nicht von Katarina Rostova). Im Staffel 8-Finale werden die Hinweise zu Redarina endlich konkret In der vorletzten Folge von Staffel 8, Nachalo , erfährt Liz kurz vor ihrem Tod, was die Blacklist wirklich ist. Reddington nimmt sie mit zu einem geheimen Bunker - dem "Büro" seiner Blacklist und erzählt seine Geschichte. Der Clou: Er erzählt seine Geschichte als die Geschichte von Katarina Rostova . Nicht nur vollenden der aktuelle Reddington und Katarina Rostova in Rückblenden ihre jeweiligen Sätze, auch betont Red unmissverständlich, dass er von Rostova erschaffen wurde. Es wird leider nie ausgesprochen, wie Rostova zu Reddington wurde, aber die gesamte Folge über wird es in der Bild- und Ton-Montage suggeriert.

© NBC Nachalo: Katarina Rostova steht dort, wo einen Moment vorher noch Red stand In Staffel 9 wird das Geheimnis um Reddingtons Identität wieder links liegen gelassen. Die Serien-Verantwortlichen haben uns von Staffel 1 bis 8 heimlich Dutzende vage und konkrete Hinweise vor die Füße geworfen und wir müssen sie uns selbst zusammenklauben. Mittlerweile ergeben sie ein stimmiges und ziemlich eindeutiges Bild: Red ist die Mutter von Liz. Staffel 10 von The Blacklist ist bereits bestätigt. Ob wir mehr über Reddingtons Identität erfahren, ist allerdings fraglich. Denn seit Liz tot ist, fragt in der Serie keiner mehr nach, wer er wirklich ist. Staffel 1 bis 9 von The Blacklist könnt ihr aktuell bei Netflix streamen. Freut ihr euch auf eine 10. Staffel von The Blacklist?

