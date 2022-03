Junge Leia soll in neuer Star Wars-Serie wichtiger sein als Luke & angeblich gibt es schon eine Schauspielerin

Die Obi-Wan Kenobi-Serie stellt uns einen jungen Luke Skywalker vor. Doch damit nicht genug. Ausgehend von diversen Gerüchten erwartet uns ebenfalls eine junge Version von Leia Organa.

Achtung, es folgen potentielle Spoiler!

Das große Star Wars-Thema der letzten Woche war die Neubesetzung von Luke Skywalker. Nachdem wir bereits im ersten Trailer zur Obi-Wan Kenobi-Serie einen Blick auf die junge Version der Figur werfen durften, steht seit ein paar Tagen auch der Name des Schauspielers fest: Grant Feely spielt den Luke im Kindesalter.

Damit einhergehend stellt sich die Frage, ob wir in der Serie ebenfalls Leia zu Gesicht bekommen. Lukes Zwillingsschwester wurde am Ende von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith bei Senator Bail Organa auf Alderaan untergebracht, um sie vor den finsteren Mächten der Galaxis zu beschützen.

Star Wars: Junge Leia soll in Obi-Wan-Serie auftauchen

Seit einer Weile ranken sich Gerüchte über einen Auftritt von Leia in Obi-Wan Kenobi. Offiziell bestätigt ist davon nichts. Das jüngste Gerücht von Star Wars News Net klingt dennoch spannend: Offenbar begibt sich Obi-Wan auf eine Mission, um die junge Prinzessin aus Schwierigkeiten zu retten, in die sie sich selbst hineingebracht hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Obi-Wan Kenobi schauen:

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Leia soll als Gefangene an einem Ort gehalten werden, der einer Cantina gleicht, wie wir sie schon zuhauf in der weit entfernten Galaxis gesehen haben. Dort treiben sich sowohl neue als auch altbekannte Star Wars-Figuren herum. Wenn das stimmt, dann nimmt Leia in der Obi-Wan Kenobi-Serie eine deutlich gewichtigere Rolle als Luke ein.

Das soll die Schauspielerin der jungen Leia Organa sein

Unterstützt wird das Gerücht von einem Scoop aus dem letzten Jahr. Cinelinx hatte damals in Erfahrung gebracht, dass Vivien Lyra Blair als junge Leia Organa auftreten soll. Bekannt ist sie aus den Netflix-Filmen Bird Box und We Can Be Heroes. Darüber hinaus spielte sie in den Serien Waco, Indebted und Mr. Corman mit.

© Netflix Vivian Lyra Blair in We Can Be Heroes

Unklar ist, ob dieses Casting (wenn es überhaupt stimmt) noch aktuell ist. Nicht zuletzt verriet der Hollywood Reporter letzte Woche, dass es vor Grant Feely einen anderen Luke-Darsteller gegeben haben soll. Grund für den Wechsel war eine umfangreiche Überarbeitung der Drehbücher, um um die Serie in eine andere Richtung zu lenken.

Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wollt ihr eine junge Leia in der Obi-Wan Kenobi-Serie sehen?