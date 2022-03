Seit Kurzem steht fest, wer den jungen Luke Skywalker in der Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+ spielt. Mark Hamill, der erste Luke-Darsteller, gibt dem Nachfolger seinen Segen.

Erst gestern berichteten wir von einer interessanten Entwicklung bei Obi-Wan Kenobi. Offenbar war zuerst geplant, dass Darth Maul anstelle von Darth Vader als großer Bösewicht der neuen Star Wars-Serie in Erscheinung tritt. In dieser Meldung versteckte sich ein weiteres spannendes Detail: die Besetzung von Luke Skywalker.

Wie in einem Bericht des Hollywood Reporters geschrieben steht, wird der Newcomer Grant Feely den jungen Luke Skywalker in der Obi-Wan Kenobi-Serie spielen. Feely hatte bisher erst einen einzigen Auftritt in einem Segment der Horrorserie Creepshow. Jetzt taucht er in die weit entfernte Galaxis ein und erweckt eine der legendärsten Star Wars-Figuren zu neuem Leben.

Star Wars: Mark Hamill unterstützt den neuen Luke Skywalker

Seitdem das Casting bekannt ist, ziehen die Fans Vergleiche zu Jake Lloyd, der Lukes Vater, Anakin Skywalker, in jungen Jahren in Star Wars: Die dunkle Bedrohung verkörperte. Auch Mark Hamill, seines Zeichens der erste Luke-Darsteller, zeigt sich sehr angetan von Feelys Casting. Auf Twitter schreibt er:

Grant Feely sieht aus wie der perfekter Luke Skywalker und ich wünsche ihm nur das Beste!

Im ersten Trailer zu Obi-Wan Kenobi konnten wir bereits einen Blick auf den jungen Luke erhaschen, wie er auf der Feuchtfarm von Tante Beru (Bonnie Piesse) und Onkel Owen (Joel Edgerton) vom Fliegen träumt. Auch in diesen wenigen Sekunden gleicht die Figur ihrem Vater in jungen Jahren. Anakin hegte in Episode 1 ähnliche Träume.

© Disney Grant Feely als junger Luke Skywalker in Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi zurück, um den jungen Luke auf Tatooine zu beschützen. Ob sich die beiden direkt begegnen werden, steht noch nicht fest.



Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.



Was ist euer erster Eindruck von Grant Feely als Luke Skywalker?