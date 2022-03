Star Wars: Obi Wan-Serie bei Disney+ streicht einen der größten Fanlieblinge

Die Obi-Wan Kenobi-Serie wartet mit Darth Vader als großen Bösewicht auf. Wie sich nun herausstellt, sollte ursprünglich ein ganz anderer Gegenspieler aus einer früheren Star Wars-Episode zurückkehren.

Der Start von Obi-Wan Kenobi auf Disney+ rückt immer näher. Damit verbunden sind zahlreiche Berichte, die uns ein konkreteres Bild der neuen Star Wars-Serie verschaffen. Zuletzt erreichte uns sogar ein düsteres Szenenbild, das den großen Bösewicht präsentiert: Hayden Christensen kehrt als Darth Vader zurück.

Darth Vaders Rückkehr war allerdings nicht von Anfang an geplant. Ausgehend von einem Bericht des Hollywood Reporters gab es einen entscheidenden Kurswechsel bei der Obi-Wan Kenobi-Serie. Ursprünglich war Darth Maul als Gegenspieler angedacht, der Obi-Wan in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung über den Weg gelaufen ist.

Star Wars: Darth Maul sollte in Obi-Wan-Serie zurückkehren

Der Hollywood Reporter schreibt, dass Ray Park, der Maul zuletzt in Solo: A Star Wars Story verkörperte, erneut in der Rolle zu sehen sein sollte. Angeblich war er sogar für diverse (Test-)Aufnahmen am Set. Schlussendlich wurde die Produktion Anfang 2020 angehalten, sodass das Konzept der Serie überarbeitet werden konnte.

© 20th Century Studios/Disney Darth Maul in Die dunkle Bedrohung

Einer der Gründe dafür war die Angst, dass sich die Geschichte von Obi-Wan Kenobi zu sehr den Ereignissen in The Mandalorian ähnelt. In dieser frühen Version hätte Maul Jagd auf den titelgebenden Jedi gemacht, der den jungen Luke Skywalker auf Tatooine beschützt. Von Darth Vader gab es keine Spur zu entdecken.

Luke Skywalker: Im Zuge der Neuausrichtung wurde auch der junge Luke Skywalker neu besetzt. Newcomer Grant Feely spielt nun den Part.

Lucasfilm war unzufrieden mit den Drehbüchern und ersetzte Showrunner Hossein Amini durch Joby Harold. Dank dem Input von Dave Filoni und Jon Favreau, den kreativen Köpfen hinter The Mandalorian, kam Darth Vader ins Spiel und Darth Mauls Auftritt wurde gestrichten. Zudem scheint die Serie nun größer angelegt zu sein.

Neben Darth Vader deutet darauf auch die Integration von dem Großinquisitor aus Star Wars Rebels hin. Der Maul-Plot hätte die Handlung offenbar kleiner gehalten. Dennoch merkt der Hollywood Reporter an, dass es eine Quelle gibt, die all dem widerspricht. Laut dieser gab es nie Pläne für die Rückkehr des Bösewichts aus Episode 1.

Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.



Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



