Jurassic World 4-Neuling Scarlett Johansson bekam herzliches Video von Original-Star der Reihe – er gab ihr den einzig wichtigen Rat

Scarlett Johansson führt das Star-Ensemble von Jurassic World 4 an. Ein Franchise-Veteran gratulierte ihr mit einer rührenden Nachricht zum Einstieg und gab ihr einen guten Tipp.

Das Jurassic-Franchise besteht mittlerweile aus mehreren Generationen, Urechsen aus der Kreidezeit nicht mitgezählt. Auf Figuren der ersten Generation, wie Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum), folgte in 32 Jahren zuerst die Truppe um Marineveteran Owen Grady (Chris Pratt) und in Kürze wird die Expedition um Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson) die Fackel weitertragen. Grund genug für Goldblum, seine Nachfolgerin herzlich willkommen zu heißen.

Jurassic World 4-Star Scarlett Johansson ist begeistert von Jeff Goldblums Nachricht

Während eines Interviews in der Talkshow Today 2024 bekam Johansson eine Grußbotschaft Goldblums vorgespielt, der folgende Worte mit einem wichtigen Ratschlag an sie richtete:

Dr. Johansson, hier ist Jeff Goldblum. Ich will dir etwas sagen. Eines weiß ich: Scarlett findet einen Weg. Lass dich nicht fressen, es sei denn, du hast Lust drauf. Ich liebe dich.

Mit "Scarlett findet einen Weg" zitiert der Jurassic Park-Star einen seiner bekanntesten Sätze aus dem ersten Franchise-Film, wonach "das Leben einen Weg findet" – insbesondere das Leben gigantischer Dinosaurier, die naive Menschen zu kontrollieren glauben.

Johansson ist von Goldblums Video begeistert: "Ich kann kaum fassen, dass Jeff das zu mir gesagt hat", erklärt sie. "Mein Leben ist jetzt komplett. Ich kann in Rente gehen."

Die beiden Stars sind einander nicht fremd: Goldblum und Johansson standen bereits für Wes Andersons Asteroid City gemeinsam vor der Kamera und pflegen auch abseits der Filmindustrie eine Verbindung. So nahmen sie etwa gemeinsam ein Cover des unter anderem von Frank Sinatra vertonten Songs The Best Is Yet To Come auf.

Während Scarlett Johansson die Zügel des Jurassic-Franchise übernimmt, scheint Goldblum sie für immer aufgegeben zu haben. "[Meine Figur] Ian Malcolm könnte schon Richtung Sonnenuntergang entschwunden sein", kommentierte er gegenüber Total Film eine mögliche Rückkehr. Und fügte hinzu: "Vielleicht."

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Die Regie übernahm Sci-Fi-Spezialist Gareth Edwards (The Creator). Neben Johansson sind unter anderem Mahershala Ali (Moonlight), Jonathan Bailey (Bridgerton) und Ed Skrein (Deadpool) darin zu sehen.