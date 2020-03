Justice League-Überraschung: Zack Snyder will für seinen Cut neue Szenen drehen

Die Neuigkeiten rund um den Snyder-Cut von Justice League nehmen nicht ab. Womöglich hat der Regisseur weitere Nachdrehs geplant, zu denen er auch einen glücklichen Fan einladen will.

Der Snyder-Cut von Justice League wirkt längst wie das sagenumwobenste Geheimnis des DC-Filmuniversums. Dabei gehen die Berichte auseinander und lassen abwechselnd das Bild einer Schnittfassung entstehen, die angeblich schon so gut wie fertiggestellt sein soll, und einer unfertigen Schnittfassung, die sowieso niemals veröffentlicht wird.

Zack Snyder selbst scheint aber mindestens genauso stark wie die Fans an seinem ominösen Snyder-Cut festzuhalten. Eine neue Nachricht von The Playlist bezüglich des Preises eines Fan-Contests hat jetzt enthüllt, dass der Regisseur vage weitere Nachdrehs für den Snyder-Cut andeutet. Vielleicht ist alles aber auch nur ein Scherz.

Ein Justice League-Fan wird zu theoretischen Snyder-Cut-Nachdrehs eingeladen

Die neuste Meldung bezieht sich auf einen Contest, den Zack Snyder bei seiner liebsten Social-Media-Plattform Vero vor einem Monat gestartet hat. Dabei werden Fans dazu aufgerufen, selbstgemachte Poster für den Snyder-Cut von Justice League zu entwerfen. In einem neuen Vevo-Post enthüllte der Regisseur jetzt den Hauptpreis:

Der Sieger des Contests darf sich über eine Drehklappe freuen, die bei der Produktion von Justice League damals verwendet wurde. Interessant an dem Preis ist aber vor allem die Rückseite der Drehklappe, auf der noch eine besondere Botschaft geschrieben steht:

Bitte räumen Sie dem Inhaber dieser Klappe das Recht ein, alle Sicherheitsprotokolle zu passieren. Gewähren Sie ihm außerdem die Erlaubnis zur Verwendung dieser Film- und Synchronisationsmarkierung am Set für zusätzliche Szenen für den als Zack Snyders Justice League bekannten Film in dem unwahrscheinlichen und rein spekulativen Fall, dass solche Szenen benötigt werden.

Bleibt nur die Frage, ob die recht geschwollen und gleichzeitig ironisch klingende Botschaft wirklich auf geplante Nachdrehs des Regisseurs für seinen Snyder-Cut hindeutet oder eher als Scherz gedacht ist. Zumindest würde der Dreh weiterer Szenen für die geheimnisvolle Justice League-Schnittfassung bedeuten, dass diese wohl doch noch nicht so fertiggestellt ist wie mitunter berichtet wurde.

Fans von Zack Snyder dürfen sich derweil auf ein neues Projekt des Regisseurs freuen, bevor dieser vielleicht doch noch weiter an seinem Snyder-Cut von Justice League arbeitet. Noch in diesem Jahr soll Snyders Zombie-Actionfilm Army of the Dead bei Netflix veröffentlicht werden.

