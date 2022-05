Kahlschlag: Netflix killt eine seiner größten Serien nach nur 2 Staffeln

Es sollte der große The Office-Ersatz von Netflix werden. Stattdessen hat der Streaming-Dienst eine seiner aufwendigsten Serien nach nur 2. Staffeln abgesetzt.

Netflix steckt in seiner ersten großen Krise und das macht sich auch beim Kahlschlag im Programm des Streaming-Dienstes bemerkbar. Letzte Woche wurde die Superhelden-Serie Raising Dion trotz Popularität beendet. Diese Woche ist eines der vermeintlichen Comedy-Flaggschiffe dran: Space Force hat die großen Erwartungen offensichtlich nicht erfüllt.

Keine 3. Staffel: Netflix setzt Space Force mit Steve Carell nach 2 Staffeln ab

Space Force war so etwas wie Netflix' Antwort auf The Office: Dafür wurde nicht nur deren Star Steve Carell zurück ins Seriengeschäft geholt. Auch Greg Daniels, der für die US-Adaption von The Office verantwortlich zeichnete, war als neben Carell als Schöpfer beteiligt. Das Genre ähnelte dem großen Vorbild ebenfalls, so ging es diesmal um den von Inkompetenz geprägten Arbeitsalltag in einer neu erschaffenen Abteilung des US-Militärs, der Space Force.

1 Million Dollar pro Folge kostete die Serie in Staffel 1 laut Collider , die Stars wie John Malkovich und Lisa Kudrow zu ihrem Ensemble zählte. Für Staffel 2 wurde der Gürtel enger geschnallt, doch auch Veränderungen am Konzept konnten Space Force keinen Erfolg bescheren.

Wie Deadline berichtet, landete Season 2 nur kurz in der Netflix-Top 10. Deswegen hat Netflix zweieinhalb Monate nach der Rückkehr die Reißleine gezogen. Eine 3. Staffel von Space Force wird es nicht geben.

