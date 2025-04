Tränenreicher Abschied von Elton sorgt bei Wer weiß denn sowas? für einen Rekord

Für Elton ist es jetzt vorbei: Er wird nicht mehr bei Wer weiß denn sowas? dabei sein. Doch sein Abschied findet nicht ohne eine fulminante XXL-Ausgabe statt, bei der viele Gäste dabei waren.

Nach über zehn Jahren hat Elton seinen Rücktritt bekanntgegeben. Kein Wunder also, dass die ARD den Abschied des Entertainers mit einer XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? feiert. Während der Show gab es viel zu lachen, es flossen Tränen und ein Rekord wurde auch noch gebrochen.

Elton war nach emotionalen Abschied in Tränen aufgelöst

Eine XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? ist keine Seltenheit, doch dass ein Mitglied des Kernteams die Show verlässt, schon eher. Daher begrüßte Kai Pflaume nicht nur fulminante Gäste wie Oliver Welke, Guido Maria Kretschmer oder Christoph Maria Herbst, sondern hatte auch die eine oder andere Überraschung parat. So wurde zum Ende der Show ein Zusammenschnitt aus Eltons lustigsten und schönsten Momenten gezeigt. Auch Yvonne Catterfeld kam zu Besuch und sang ein Abschiedslied für den Entertainer.

Dieser Abschied ging Elton sehr nah und er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Auch seine langjährigen Kollegen Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker wurden emotional und umarmten ihn zum Abschied. "Ich wollte nicht heulen", gestand Elton am Ende, während der Rest sich in die Sommerpause verabschiedete.

"Alles Gute, Elton": Fans sind vom Abschied sehr ergriffen

Auch die Fans waren von Eltons Abschied sehr ergriffen. "Ich vermisse Elton schon jetzt", schrieb eine Person unter einen Beitrag auf Instagram. Eine weitere Userin fasst zusammen, was wohl viele Fans fühlen:

Er hat wohl triftige Gründe denn die 3 sind doch offensichtlich ein gutes Team...Alles Gute, Elton.



Viele Fans genossen die letzte XXL-Ausgabe mit Elton und waren vom Zusammenschnitt angetan. Neben Spekulationen, wer seine Nachfolge antreten soll, wurde auch vorgeschlagen, anlässlich seines Abschieds die ersten Folgen von Wer weiß denn sowas? wieder hochzuladen. Ob die ARD dieser Bitte nachkommen wird, bleibt abzuwarten.

Wer weiß denn sowas? fuhr am Wochenende Rekord ein

Eltons Abschied sorgte noch für einen Rekord der Show. Denn am Samstagabend schalteten 940.000 Zuschauer:innen der Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) ein, was einem Marktanteil von 22,1 Prozent entspricht. Damit wurde eine Quote erzielt, wie sie für die ARD noch nie erreicht wurde. Insgesamt verfolgten 4,78 Millionen Menschen die letzte Folge mit Elton.

Wer weiß denn sowas? ist somit in der Sommerpause und gibt seinen Sendeplatz an Gefragt – Gejagt ab. Wann die Show weitergeht und wer Elton ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.