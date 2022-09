Kannibalen-Romanze: Verstörender Trailer für Horrorfilm, der sich direkt in dein Herz frisst

Bezaubernd blutig kommt Bones and All daher, der gefeierte Kannibalenfilm mit Timothée Chalamet. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Es war eines der Highlights der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig, das gleich zweimal ausgezeichnet wurde: Die Kannibalen-Romanze Bones and All erhielt Preise für die beste Regie und die beste Newcomerin. In dem gelinde gesagt ungewöhnlichen Film arbeitet Dune-Star Timothée Chalamet wieder mit seinem Call Me By Your Name-Regisseur Luca Guadagnino zusammen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zum Horrorfilm, der sich direkt in euer Herz beißen wird.

Schau dir hier den neuen Trailer für Bones and All an:

Bones and All - Trailer (English) HD

Was dich in dem Kannibalenfilm mit Timothée Chalamet erwartet

Bones and All vermischt mehrere Genres, vom Kannibalenfilm übers Road Movie bis hin zur Coming-of-Age-Geschichte. Die junge Maren (Taylor Russell) lebt bei ihrem Vater Frank (André Holland), doch als sie bei einer Pyjama-Party über eine ihrer Freundinnen herfällt, ist Schluss. Frank, von der unersättlichen "Gabe" seiner Tochter überfordert, macht sich davon. Deswegen begibt sich die Teenagerin, die selbst nicht so richtig versteht, was mit ihr los ist, auf die Suche nach ihrer Mutter. Die Reise führt sie quer durch die USA. Dabei trifft sie auf andere mit demselben Hunger nach Menschenfleisch. Manche, wie Lee (Timothée Chalamet), sind ihr wohlgesonnen. Aber auf alle trifft das nicht zu.



Zwar erzählt der Film sensibel von den Traumata seiner jungen Held:innen und ihrer Suche nach einer eigenen Identität. Allerdings wird nicht vor Brutalität und Gore zurückgeschreckt. Bones and All ist nichts für Zartbesaitete – oder Menschen, die sich bei Szenen mit Fleischwunden unter der Bettdecke verstecken. Wer sich darauf einlässt, wird aber mit einem einzigartigen Horrorfilm belohnt.

Wann startet der Horrorfilm im Kino?

Bones and All hat glücklicherweise schon einen deutschen Kinostart und zwar noch dieses Jahr. Am 24. November 2022 ist es so weit.

