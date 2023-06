Kaum zu glauben: Amazon Prime bringt nach 4 Jahren vergessene Fantasy-Serie zurück und hier ist der erste Trailer

Good Omens war eine der besten und unterhaltsamsten Fantasy-Serien bei Amazon. Vier Jahre nach Staffel 1 gibt es den Trailer für die Fortsetzung mit David Tennant und Michael Sheen.

2019 kam die erste Staffel der Fantasy-Serie Good Omens zu Amazon Prime Video, begleitet von sehr guten Kritiken. Fans hatten seitdem die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Serie nach Neil Gaiman und Terry Pratchett fast aufgegeben. Umso erfreuter waren sie über die Ankündigung der Fortsetzung. Heute haben wir den Trailer für Season 2 für euch, die bereits im Juli veröffentlicht wird.

Schaut euch hier den Trailer für Staffel 2 von Good Omens an:

Good Omens - S02 Trailer (English) HD

Darum geht's in der Fantasy-Serie mit Michael Sheen und David Tennant

Die Handlung von Good Omens beginnt im Jahr 2018: Die Apokalypse naht und die Menschheit wird mit dem jüngsten Gericht konfrontiert. Zwei Gestalten blicken den bevorstehenden Entwicklungen skeptisch entgegen: der verängstigte Engel Erziraphael (Michael Sheen) und der schnelllebige Dämon Crowley (David Tennant). Beide haben lange Zeit unter den Menschen auf der Erde gelebt. Nun können sie nicht zulassen, dass sich diese zur Bespaßung der Götter an den Kragen gehen.

Staffel 1 der Serie basierte auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Für Staffel 2 bildet ein Story-Entwurf die Grundlage, den die beiden Autoren vor dem Tod von Pratchett entwickelten – der aber nicht niedergeschrieben wurde. Staffel 2 setzt an, als die beiden übernatürlichen Helden gerade ihrem menschlichen Alltag in London nachgehen und sie mit einer überraschenden Entdeckung konfrontiert werden.

Dann kehrt Good Omens bei Amazon Prime Video zurück

Good Omens Staffel 2 wird ab dem 28. Juli im Abo von Amazon Prime Video zum Streamen bereitstehen.

Zur weiteren Besetzung der Fantasy-Serie gehören Mad Men-Star Jon Hamm, Smack the Pony-Schöpferin Doon Mackichan, Dune-Star Gloria Obianyo und Harry Potter-Reporterin Miranda Richardson.

