Keanu Reeves-Hit und viel Horror: Netflix schmeißt 38 Filme raus

Nur noch wenige Tage, dann verschwinden einige Filme aus dem Programm von Netflix. Darunter ein Keanu Reeves-Kultfilm und ziemlich viel Horror. Seht hier die Liste.

Es ist Monatsende, Netflix mistet aus. Den Horrorfeiertag des Jahres nutzt der Streamingdienst vor allem, um einige Schocker und Gruselfilme loszuwerden. An Halloween selbst könnt ihr Constantine mit Keanu Reeves oder Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe aber noch schauen.

Horror - Alle am 31. Oktober

Constantine

Die Frau in Schwarz

Final Destination 5

Stepfather

Unbekannter Anrufer

Rupture

Silent Hill: Revelation

Ansonsten müssen wir ab November auf einige Komödien verzichten, zum Beispiel Ricky Bobby mit Will Ferrell und Zahnfee auf Bewährung mit Dwayne Johnson. Mit Godzilla, Braveheart und Die Unbestechlichen geht eine echte Bank aus Dauerbrennern flöten.

Komödien, Action, Kids - Alle am 31. Oktober

Undercover Grandpa

Zahnfee auf Bewährung

Doktorspiele

Ricky Bobby

Rumble in Hong Kong

Nobel

Die Unbestechlichen

Godzilla

Braveheart

Notorious B.I.G.

Die Reise zur geheimnisvollen Insel

Der Musterschüler

Das Grüffelokind

Der Grüffelo

Garfield

Garfield 2

My Name is Khan

Auffällig ist zudem der große Anime-Aderlass, der am 31. stattfindet. Weitere Klassiker wie One-Punch Man verlassen das Angebot zur Mitte des kommenden Monats.

Anime - Alle am 31. Oktober

Steins;Gate: The Movie

Divine Gate

Gangsta

InuYasha

AnoHana – Die Blume, die wir an jenem Tag sahen

Bakemonogatari

Black Butler

Weitere Filme, die bald nicht mehr im Netflix-Angebot sind

Trotzki (6. November)

London Spy (9. November)

Nowhere Boys (10. November)

Mars (11. November)

Brown Nation (14. November)

One-Punch Man (14. November)

Tokyo Ghul (14. November)

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?



Was wollt ihr noch unbedingt nachholen?