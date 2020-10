Neu bei Netflix im November: Noch ein Spider-Man-Film und Sci-Fi-Geheimtipp

Action, Spannung viel Weihnachtliches gibt es neu bei Netflix. Der Streamingdienst lädt im November sein Angebot auf. Mit dabei Spider-Man: A New Universe.

Das neue Netflix-Programm sieht gut und überraschend weihnachtlich aus. Mit Dash & Lily, Alles gute kommt von oben und Jingle Jangle Journey starten gleich drei festliche Inhalte.

Wenn ihr noch nicht so richtig in Stimmung seid und euch von Netflix auch nicht dazu zwingen lassen wollt, sind vielleicht die Genre-Sparten eher was für euch. Dort startet mit Beyond Skyline ein harter Sci-Fi-Film. Außerdem könnt ihr euch auf den wohl ungewöhnlichsten Marvel-Film der letzten Jahre freuen: Spider-Man: A New Universe kommt in die Flatrate.

Alle neuen Filme bei Netflix im November

Horror

1. November: Insidious: Chapter 2

1. November: Blood Valley: Seeds Revenge



1. November: Spider City - Stadt der Spinnen



16. November: Hes Out There



Sci-Fi

1. November: Beyond Skyline

1. November: Pandemic - Fear the Dead



Action

Drama

1. November: Das Streben nach Glück

3. November: Mother



6. November: Vorladung



11. November: Was wir wollten



12. November: Ludo



Comedy

1. November: The Greatest Showman

5. November: Alles gute kommt von oben



13. November: Jingle Jangle Journey

Für Kinder

5. November: Spongebob: Eine schwammtastische Rettung

Alle neuen Serien im November bei Netflix

Neue Comedy bei Netflix

3. November: Felix Lobrecht: Hype

Das Angebot ist noch vorläufig. Ihr seht eine Zusammenfassung der Vorschau aus der App. Wir aktualisieren diesen Artikel um weitere Zugänge.



Neue Horror-Serie bei Netflix: Wie gut ist Bly Manor?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:

Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.

