Kehrt Cillian Murphy in 28 Years Later zurück? Zukunft des Stars in der Horror-Reihe steht schon fest

Seit der Ankündigung von 28 Years Later fragen sich Fans, ob Cillian Murphy in der lang erwarteten Fortsetzung zurückkehrt. Hier erfahrt ihr alles über die Präsenz des Stars in der neuen Trilogie.

Nach 28 Days Later und 28 Weeks Later sah es lange Zeit so aus, als würden wir nie eine weitere Fortsetzung der Horror-Geschichte erhalten. Kreative und rechtliche Probleme sorgten dafür, dass ein möglicher dritter Teil immer weiter aufgeschoben wurde, bis das Projekt komplett tot war. Doch dann kam die frohe Botschaft.

Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland, die bereits den ersten Film auf den Weg gebracht haben, meldeten sich mit dem Plan für eine ganze Trilogie zurück. Mit 28 Years Later läuft der Auftakt nun in den Kinos. Doch werden wir darin auch Cillian Murphy, den Hauptdarsteller des Originals, wieder sehen?

Achtung, es folgen Spoiler!

Taucht Cillian Murphy in 28 Years Later auf?

Die kurze Antwort: Nein, Cillian Murphy kehrt in 28 Years Later nicht als Jim zurück.

Die ausführliche Antwort: Wer bis zum Ende sitzen bleibt, wird dennoch seinen Namen im Abspann finden. Murphy fungierte nämlich zusammen mit Boyle und Garland als ausführender Produzent der neuen 28-Filme – offenbar für eine Gage von nur 50 Pfund, wie Boyle am roten Teppich verriet . Vor der Kamera bekommen wir ihn allerdings vorerst nicht zu Gesicht. Da müssen wir uns noch sieben Monate gedulden.

Wann kehrt Cillian Murphy in 28 Years Later zurück?

Im Gespräch mit Business Insider verriet Boyle, dass Cillian Murphy im zweiten Teil der Trilogie, namentlich 28 Years Later: The Bone Temple, definitiv als Jim in Erscheinung tritt. Offenbar handelt es sich hierbei aber nur um einen kurzen Auftritt am Ende des Films. Konkret sagte Boyle: "[The Bone Temple-Regisseurin Nia DaCosta] kriegt am Ende ein bisschen was von Cillian [Murphy] ab." Doch das war noch nicht alles.

Der Plan ist, dass Murphy im dritten Teil der 28 Years Later-Trilogie wieder im Zentrum der Geschichte steht. Bisher ist das Finale aber noch nicht vom Studio abgesegnet. Boyle erklärt die Lage wie folgt: "Ich kann nur sagen, dass man auf Cillian [Murphy] warten muss, aber hoffentlich wird er uns helfen, den dritten Film zu finanzieren."

Moment, war Cillian Murphy nicht schon in 28 Years Later?

Es ist das vielleicht bizarrste Detail der bewegten Geschichte von 28 Years Later: Einige Fans glaubten, Cillian Murphy als abgemagerten Zombie im ersten Trailer der Fortsetzung entdeckt zu haben. Trotz gewisser Ähnlichkeiten handelt es sich bei jenem Infizierten um den britischen Schauspieler Angus Neill, der dem Guardian verriet:

Danny [Boyle] sagte mir, dass er mich schon immer für die Rolle im Auge hatte. Also trafen wir uns, verstanden uns gut und ich stimmte zu, mitzumachen. Am Set hat er die außergewöhnliche Fähigkeit, einen zu hypnotisieren. Die Arbeit mit ihm an dem Film war eine sehr, sehr intensive Erfahrung.

Wann startet The Bone Temple mit Cillian Murphy?

28 Years Later: The Bone Temple erscheint am 15. Januar 2026 in den deutschen Kinos. Sollte der Auftakt der neuen Trilogie an den Kinokassen überzeugen, könnte die Produktion von Teil 3 womöglich noch dieses Jahr losgehen, was bedeutet, dass wir Cillian Murphy bereits 2027 im Finale der Horror-Saga auf der Leinwand sehen könnten.