Kehrt Mad Max in Furiosa zurück? Die größte Frage zum Sci-Fi-Sequel beantwortet

Neun Jahre mussten Sci-Fi-Fans nach dem Action-Meisterwerk Mad Max: Fury Road auf Nachschub aus George Millers postapokalyptischer Welt warten, jetzt ist Furiosa: A Mad Max Saga endlich da. Das Prequel erzählt die Geschichte von Anya Taylor-Joys rachedurstigen Kriegerin. Ist Max im Film überhaupt zu sehen? Vorsicht, Spoiler!

Werden Sci-Fi-Fans Mad Max in Furiosa zu Gesicht bekommen?

Um es kurz zu machen: Wer auf eine Rückkehr der Max-Darsteller Tom Hardy oder Mel Gibson gehofft hat, wird enttäuscht sein. Keiner von beiden ist im Film zu sehen. Ihre Figur allerdings schon.

Ihr Auftritt ist für manche Zuschauenden leicht zu verpassen: Nachdem Furiosa von Dementus' (Chris Hemsworth) Horden an der sogenannten Bullet Farm überfallen wird, bricht sie auf der Flucht in der Wüste zusammen. Plötzlich zeigt Miller, wie ein mysteriöser Unbekannter ihren zusammengesunkenen Körper von einer Anhöhe aus beobachtet.

Neben ihm steht Max' berühmtes Auto, das als Pursuit Special oder V8 Interceptor bekannt ist. Kurz darauf wacht Furiosa in einer Höhle voller fauliger Körper auf. Ob der Unbekannte sie dorthin geschafft hat, ist nicht klar.

Warner Bros. Max (Tom Hardy) und sein Pursuit Special in Mad Max: Fury Road

Max wird also nicht namentlich genannt, die Identität des Beobachters aber stark angedeutet. Für Tom Hardy-Fans gibt es außerdem ein kleines Insider-Geschenk: Wie Screen Rant berichtet, hat Regisseur Miller in der Max-Rolle Jacob Tomuri besetzt, der an Fury Road als Hardys Stunt-Double mitarbeitete.

