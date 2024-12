Kein Deadpool 4: Ryan Reynolds' Zukunftspläne für den Marvel-Helden dürften Fans schockieren

Nach dem Mega-Erfolg von Deadpool & Wolverine warten Marvel-Fans sehnsüchtig auf ein Wiedersehen mit Wade Wilson. Wenn es nach Ryan Reynolds geht, fällt dieses jedoch kleiner aus als gedacht.

Deadpool & Wolverine mauserte sich im Sommer zum größten Superhelden-Film des Jahres und vereinte darin nicht nur 26 Jahre Marvel-Geschichte, sondern ließ die Kinokassen mit einem Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar auch ordentlich klingeln. Kein Wunder, dass Fans bereits auf ein Wiedersehen mit Ryan Reynolds' großmäuligen Söldner auf der großen Leinwand warten. Reynolds sieht die Sache aber offenbar anders.



Ryan Reynolds sieht Deadpool eher als Nebenrolle ‒ und nicht in Deadpool 4

In der Actors on Actors-Reihe von Variety sprach Ryan Reynolds mit Spider-Man-Star Andrew Garfield über seine Zukunft als Deadpool. Dabei erklärte er, dass es für ihn eine Menge Arbeit und Zeit bedeute, sich in das Antihelden-Kostüm zu zwängen und dabei die Hauptrolle in einem neuen Deadpool-Film zu übernehmen:

Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, funktioniert die Figur auf zwei Arten. Die eine ist Seltenheit, und die andere ist Überraschung. Es ist sechs Jahre seit dem letzten Film her und ein Grund dafür ist, dass es mein ganzes Leben verschluckt. Ich habe vier Kinder und ich möchte niemals ein abwesender Vater sein.

Dabei erklärte Reynolds, dass Deadpool & Wolverine nicht dafür gedacht war, einen neuen Deadpool-Film in die Wege zu leiten. Stattdessen sehe er seine Figur eher als Nebenrolle in den Filmen anderer Marvel-Held:innen:

Ich weiß nicht, was die Zukunft für Deadpool bereithält, aber ich weiß, dass wir diesen Film als komplette Erfahrung gemacht haben, und nicht als Werbung für einen anderen.

Deadpool ist viel mehr eine Nebenfigur als eine Hauptrolle. Wir geben ihm manchmal den Fokus, weil das ist, was alle wollen, aber man kann ihn nicht in den Fokus setzen, ohne ihm alles wegzunehmen. Man muss eine Situation kreieren, in der er der Underdog ist. Ich denke nicht, dass ich das nochmal kann.

Reynolds teilte dabei auch direkt eine Idee für einen Film eines anderen Helden, dem er darin liebend gern zur Seite stehen würde:

Wenn [Deadpool] zurückkommt, wird es in dem Film eines anderen sein. Channing Tatum ... Ich wäre glücklich, die fünfte Banane in seinem Film zu sein, oder in dem eines anderen.

Auch wenn Reynolds Deadpool 4 hiermit keine vollständige Absage erteilt, müssen sich Fans jedoch wohl vorerst darauf einstellen, den Marvel-Helden in keinem eigenen Film wiederzusehen.

So könnt ihr Ryan Reynolds als Deadpool wiedersehen

Wenn ihr Ryan Reynolds in der Rolle des Antihelden wiedersehen wollt, könnt ihr dies auf Disney+. Dort stehen die ersten beiden Deadpool-Filme sowie Deadpool & Wolverine zum Streaming bereit.

Ein Wiedersehen mit Deadpool in kommenden Marvel-Filmen wie Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars scheint darüber hinaus wahrscheinlich, wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.