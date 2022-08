Kein Scherz: Tom Cruise will die verrückteste Kultfigur seiner Karriere wirklich nochmal spielen

Neben Mission: Impossible 8 arbeitet Tom Cruise mit dem Regisseur an drei neuen Projekten für die Zukunft. Dazu zählen die Rückkehr seiner schrillen Tropic Thunder-Kultfigur und ein Musical!

Obwohl Tom Cruise dieses Jahr 60 geworden ist, denkt der Star nicht mal an Ruhepausen. Gerade ist der Schauspieler noch voll beschäftigt mit dem gewohnt fordernden Dreh zu Mission: Impossible 8. Das große Finale der Action-Reihe hält Cruise aber nicht davon ab, mit Regisseur Christopher McQuarrie direkt weiterzuplanen.

Als Produzent entwickelt McQuarrie gleich drei neue Projekte mit Cruise, von denen zwei schon jetzt unfassbar klingen. Dazu zählt die Rückkehr der schrägsten Kultfigur des Stars aus Tropic Thunder.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Tropic Thunder:

Tropic Thunder - Trailer (Deutsch)

Tom Cruise will Tropic Thunder-Fanliebling zurückbringen und singen

2008 überraschte Cruise mit seinem unangekündigten Auftritt als abgedrehter Hollywood-Produzent Les Grossman. Der Auftritt der Figur wurde schnell Kult und Videos wie das nachfolgende ununterbrochen geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Deadline berichtet, wollen Cruise und McQuarrie den Tropic Thunder-Fanliebling zurückbringen. Um was für einen Film es sich dabei handeln soll, wurde noch nicht enthüllt. Dazu planen der Star und der Regisseur aber noch ein anderes Projekt, das wir am liebsten sofort sehen wollen. Cruise soll die Hauptrolle in einem Musical voller Gesangs- und Tanzszenen spielen! In Rock of Ages durfte sich der Star schon mal musikalisch beweisen.

Das dritte Projekt klingt nach dem klassischsten Cruise-/McQuarrie-Material und wird bis jetzt nur als Actionfilm mit Franchise-Potenzial beschrieben. Anscheinend soll nach Mission: Impossible direkt der nächste jahrelange Hit für Cruise vorbereitet werden.

Wann die drei geplanten Projekte mit Cruise erscheinen sollen, steht noch nicht fest. Als nächstes dürfen sich Fans erstmal auf Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins freuen, der am 13. Juli 2023 ins Kino kommt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Am Preis ändert sich für euch dadurch nichts.

Auf welches neu geplante Tom Cruise-Projekt freut ihr euch am meisten?