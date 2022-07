100 Millionen für Top Gun 2: Gagen von Tom Cruise, Dwayne Johnson, Will Smith & Co. in neuem Bericht aufgedeckt

Ein neuer Bericht liefert einen Einblick in die Gagen der größten Filmstars. Dabei ist vor allem Tom Cruise dank Top Gun 2 ein echter Spitzenverdiener

Die Gagen der größten Hollywood-Stars sind immer ein spannendes Thema für Filmfans. Ein neuer Bericht von Variety hat jetzt einen Einblick in die Geldbeträge geliefert, die Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Will Smith & Co. für ihre aktuellsten Rollen verdienen. An der Spitze steht Tom Cruise, der beim Milliardenerfolg Top Gun: Maverick neben seiner Gage auch an den Ticketverkäufen beteiligt ist und so hohe Bonussummen einstreicht.

Gagen von Dwayne Johnson, Tom Cruise, Will Smith & Co. im Überblick

Laut Variety verdient Tom Cruise dank Top Gun 2 stolze 100 Millionen Dollar durch den erfolgreichsten Film seiner Karriere. Die restlichen Stars wie Tom Hardy, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Vin Diesel und Dwayne Johnson dürfen sich trotzdem über hohe Summen freuen.

Gerade The Rock ist ähnlich wie Cruise aber auch als Produzent an Black Adam beteiligt und wird noch Bonuszahlungen bekommen, unter anderem für das Marketing über seine Social Media-Kanäle.

Vergleichsweise niedrig fällt die Gage von Iron Man-Star Robert Downey Jr. aus, der für den nächsten Christopher Nolan-Film Oppenheimer im Gegensatz zum MCU "nur" 4 Millionen Dollar Gage bekommt.

Hier ist eine Übersicht der Gagen von Stars mit ihren aktuellen Rollen:

Was haltet ihr von den Gagen der Filmstars?