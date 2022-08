John Wick mit Schwertern: Fantasy-Remake mit Henry Cavill macht endlich Fortschritte

Der John Wick-Schöpfer arbeitet am Remake eines Fantasy-Kulfilms. Mit Henry Cavill. Und offenbar ist es kurz vor dem Produktionsstart.

Fantasy-Fans trauten ihren Augen kaum. Highlander - Es kann nur einen geben wird mit The Witcher-Darsteller Henry Cavill neu aufgelegt, wie bereits 2021 angekündigt wurde. Und zwar von John Wick-Schöpfer Chad Stahelski, der laut eigenen Angaben einfach Schusswaffen durch Schwerter ersetzen will (via Collider ). Nun äußerte er sich zum Stand des sehnlichst erwarteten Highlander-Remakes.

Fantasy-Remake mit Henry Cavill "so nah wie noch nie" am Startschuss

Zu Collider sagte Stahelski:

Ich schrauben gerade an den Details. Wir wissen, was wir machen wollen. Jetzt geht es ums Kreative. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, "Ok, das ist es. Los geht's." Wir sind da jetzt so nah wie noch nie zuvor dran.

Ganz offenbar muss das Remake-Konzept also noch ausgearbeitet werden, bevor weitere Schritte erfolgen. Die Story der Neuauflage und auch die Rolle Cavills ist dementsprechend noch nicht bekannt.

Wann gibt es das Highlander-Remake vom John Wick-Macher zu sehen?

Der Starttermin lässt sich daher auch nur schwer abschätzen. Sollte das Projekt tatsächlich kurz vor dem Startschuss stehen, könnte der Film frühestens Anfang 2024 ins Kino kommen.

Freut ihr euch auf das Highlander-Remake mit Henry Cavill?