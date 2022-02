Keine plumpe Vikings-Kopie, aber eine große Schwäche: Die ersten Vikings Valhalla-Kritiken sind da

Diese Woche startet Vikings: Valhalla bei Netflix. Das Sequel zum Serien-Hit Vikings ist dabei mehr als nur eine plumpe Kopie des Originals, wie die ersten Kritiken zeigen.

Vikings war einer der großen Serien-Erfolge der letzten Jahre, den vorher so niemand hätte voraussagen können. Umso größer sind deshalb die Erwartungen an die Serien-Fortsetzung Vikings: Valhalla von Netflix. Vor dem Start sind nun die ersten Kritiken erschienen. Erfahrt hier, was euch in der Serie erwartet.



Worum geht's in Vikings Valhalla bei Netflix?

Vikings: Valhalla spielt rund 100 Jahre nach dem Ende der Original-Serie und wartet mit einer neuen Besetzung auf. Zu den Hauptfiguren zählen der spätere Entdecker Leif Erikson (Sam Corlett) und seine Schwester Freydís (Frida Gustavsson), die von Grönland nach Kattegat reisen, um Rache an einem christlichen Wikinger zu nehmen. Dabei geraten sie in den Strudel der Invasion von England durch Knut den Großen (Bradley Freegard).

Vikings-Größen wie Ragnar und Ivar werden in der Serie mehrfach erwähnt, doch sie spielt in einer anderen Ära, in der sich das Ende des Wikinger-Zeitalters immer schneller nähert. Die Serie ist also gleichzeitig Weiterführung und Neuorientierung, wie auch die ersten Kritiken zeigen.

Vikings: Valhalla ist keine platte Kopie, aber trotzdem etwas für Vikings-Fans

Bei IGN wird das Verhältnis zum Original so beschrieben:

Vikings: Valhalla ist eine schlaue Weiterführung von Vikings, obwohl ihr die spirituelle (und strukturelle) Undurchsichtigkeit der Original-Serie fehlt, was ein Element war, durch die sich die alte Serie von anderen Historienserien unterschied. [...] Valhalla ist zugespitzter und zielgerichteter, und entfaltet die Ereignisse auf eine konventionellere Art und Weise [...].

Slash Film vergleicht die beiden Serien so:

Obwohl Vikings: Valhalla nicht den gleichen unglaublichen Start hinlegt wie die Original-Serie, schreitet sie so mitreißend voran, dass sie sich kurzweilig anschauen lässt und sie ist mindestens so gut wie die späteren Staffeln von Vikings, wenn nicht gar besser.

Und fügt an:

Wenn man noch nicht in Vikings drinsteckt (sowohl als Franchise als auch als Hintergrund europäischer Geschichte), dann könnte es einem schwer fallen, sich dafür zu interessieren, ob Olaf oder Harald oder Knut oder irgendeine Ziege zum König des nordeuropäischen Reiches wird.

Vikings: Valhalla leidet in der 1. Staffel unter einer großen Schwäche

Wiederholter Kritikpunkt an der Serie ist die Zweiteilung der Story. Denn früh in der ersten Staffel macht sich Leif mit Harald und Konsorten nach England auf, während seine Schwester Freydís sich auf eine spirituelle Reise nach Uppsala begibt. Dadurch komme die Serie mehrfach zum Stillstand. Das erwähnen auch die Kritiken von Telegraph und Collider . So heißt es bei Collider:

Es zieht einem aus der Dynamik einer Szene in England und schmeißt einen in einen Wald in Norwegen und sobald man sich an die heidnischen Tempel und Rituale gewöhnt hat, steckt man wieder im Marschland außerhalb Londons.

Insgesamt bietet Vikings: Valhalla kurzweilige Unterhaltung, wie Gamesradar zusammenfasst:

[Vikings: Valhalla] ist eine halsbrecherische Achterbahn; ein großer, dreckiger Axt-Schlag von einer Serie, die vielen gefallen, aber solche entfremden wird, die sich mehr Details in den Charakteren und dem strammen Tempo der Story erhoffen. Letztendlich brennt sie hell auf und flackert gegen Ende der ersten Staffel etwas – aber nicht ohne zuerst eine schlanke, sehnige historische Serie zu bieten, die danach strebt, eines Tages zum Epos zu werden.

Wann kommt Vikings: Valhalla zu Netflix?

Vikings: Valhalla startet am 25. Februar 2022 bei Netflix. Die erste Staffel besteht aus acht Episoden.

Kreiert wurde die Serie von Jeb Stuart (Stirb Langsam, Auf der Flucht), der Vikings-Schöpfer Michael Hirst ablöst. Die 2. Staffel wurde bereits fertig gedreht.

